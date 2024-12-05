OpenAI, savunma sektörüne de girdi. Drone ve drone karşıtı sistemler geliştiren Anduril isimli ABD'li şirket ile ortaklık kurdu.

ChatGPT ile dünyada âdeta devrim yaratan OpenAI, farklı şirketlerle de ortaklık kuruyor, teknolojilerini başkalarına açıyordu. Şimdi ise yapay zekâ devinin ilk kez savunma sektörüne girdiği duyuruldu.

OpenAI, ABD merkezli savunma şirketi Anduril ile anlaşma sağlayarak buna imza attı. Şirketin ana misyonunun hep insanlığın yararına olacak ve onları kurtaracak şeyler geliştirmek olduğunu biliyorduk. Buna rağmen savunma gibi bir sektöre girmesi ilginç.

OpenAI’ın teknolojileri, drone avcısı sistemlerde kullanılacak

Anduril, gelişmiş otonom sistemler geliştiren bir şirket. Hem drone hem de drone karşıtı sistemler üretiyorlar. OpenAI da bu ortaklık kapsamında yazılımını Anduril’in drone avcısı sistemlerine entegre edecek.

OpenAI CEO’su Sam Altman ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada, OpenAI ve Anduril’in ortak teknolojilerinin ABD’nin askerî personelini korumaya yardımcı olacağını söylerken vatandaşları da özgür ve güvende tutmanın bir yolu olacağını aktardı.

Bu ortaklık, OpenAI’ın önceki duruşuyla çelişkili. Şirket, bir zamanlarki politikası teknolojilerinin “askerî ve savaş” amaçlı kullanımını yasaklıyor, sadece insanlığın yararına olabilecek şeyler geliştireceklerini söylüyordu. Ancak görünüşe göre şirket, bu yaklaşımından vazgeçti.