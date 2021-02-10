Çekildiği dönemde görsel efektlerin sınırlarını zorlayan, izleyici inanılması güç dünyalara inanmasını sağlayan 12 filmi sizler için derledik. Bu filmler, yüksek bütçelerinin çok büyük bir kısmını görsel efektler için kullandılar.

Tarihte çekilen ilk senaryolu film Aya Yolculuk da dahil olmak üzere “özel efektler” sinema sektörünün vazgeçilmez ihtiyacı. Amaç, izleyicinin inanılmaza inanmasını sağlamak. Hazırladığımız bu liste size en gelişmiş efektlerle çekilmiş filmleri değil; çekildiği döneme göre yaratıcı ve sınırları zorlayan efektlerin kullanıldığı filmleri ele alıyor.

Özellikle süper kahraman filmlerinin popülerleşmesiyle sinemalarda görsel efektleri de çok daha fazla görmeye başladık. Bugün sizlere görsel efektleriyle izleyenleri inanılmaza inandıran 12 filmi listeleyeceğiz. Hazırsanız listemize başlayalım.

Avengers: Endgame

Doctor Strange

The Walk

Mad Max: Fury Road

Dawn Of The Planet Of The Apes

Gravity

Inception

The Curious Case Of Benjamin Button

Pan’s Labyrinth

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

The Lord Of The Rings: The Two Towers

Avatar

Görsel efektleriyle kendine hayran bırakan 12 film

Avengers: Endgame (2019)

Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatan film olan Avengers: Endgame, görsel efektler konusunda da doruk noktasına ulaştı. Sayısız kahramanın Thanos'a karşı mücadelesini izlediğimiz film, bunu muhteşem görsel efektlerle doldurdu. Zaten toplam 356 milyon dolarlık bütçesi filmin ne düzeyde olduğunu bizlere gösteriyor.

Doctor Strange (2016)

Şüphesiz ki Hollywood’un en çok gişe yapan filmleri çizgi roman uyarlaması süper kahraman filmleri. Doctor Strange bu kategoriden hayatımıza girerek son dönemin en iyi görsel efektlerini bize sundu. Film, görsel efektler sayesinde izleyiciyi güçlü büyücülerle dolu bu dünyanın içine çekmeyi başarıyor.

The Walk (2015)

Film, Dünya Ticaret Merkezinin iki kulesi arasında ip üzerinde yürüyen Philippe Petit’i konu alıyor. Ağız uçuklatan yükseklikte yürüyen Petit gibi izleyicilerde film boyunca gelişmiş özel efektler sayesinde adeta aynı ipte yürüyor.

Mad Max: Fury Road (2015)

George Miller’ın 150 milyon dolar bütçeli filminde, mükemmel renkleri ve sorunsuz bilgisayar üretimi imgelerin manzaralarını; toz ve alevlerle harmanlıyor. Fury Road, çağdaş özel efekt gösterisinin zirvesi.

Dawn Of The Planet Of The Apes (2014)

Serinin 3. filminde dijital ortamda üretilen maymunların saçları, derisi ve hareketleri adeta mükemmel efekt kullanımının bir göstergesi.

Gravity (2013)

Dış mekan fiziğini tasvir etmede gelinebilecek en iyi seviyelerden biri olan Gravity’de görsel efektler bizi dünyadan çıkartıp uzay boşluğuna çekmeyi başarıyor.

Inception (2010)

Vizyona girdiği 2010 yılında birçok kafa karışıklığına sebep olan Inception, görsel efektlerle zaman kavramını şekillendirmeyi başarıyor. Nolan, görüntülerle bir rüya, yoğunluğuyla ise gerçeklik hissini yaratmayı başarmış gibi görünüyor.

The Curious Case Of Benjamin Button (2008)

Benjamin Button, izleyiciye tersten başlayan bir yaşamın görüntülerini sunuyor. Brad Pitt’in efekt ve makyajlarla film boyunca akıl almaz değişimi filmin gerçek-dışı hikayesini bir kez daha gerçekçi kılmayı başarıyor.

Pan’s Labyrinth (2006)

Guillermo del Toro’nun filmi, ayrıntılı üretim tasarımı ve özel efektler içeriyor. Pan’ın Labirenti, yönetmen için yaratık tasarımı, pratik ve dijital efektler açısından kişisel olarak en iyi film.

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)

Michel Gondry, dijital dünyada analog bir hayalperest. Of Eternal Sunshine'da Gondry, kamera içi efektleri, gizli geçişleri, zorlu perspektifi, ters çevrilmiş görüntüleri, çift pozlamayı ve evet, görüntüleyicileri sürüklemek için de biraz dijital hile kullanıyor. Bilim-kurgu ve romantizmin harika bir birleşimi.

The Lord Of The Rings: The Two Towers (2002)

Ve tabi ki Yüzüklerin Efendisi. Orklardan, cüceye; kanatlı tayflardan eşsiz yaratık Gollum’a, İki Kule çekildiği dönem içerisinde görsel efektleri ve makyajlarıyla tam bir sanat eseri.

Avatar (2009)

James Cameron'ın görsel efektleriyle sinema sektöründe yeni bir çağı başlatan filmi Avatar, bizleri Pandora'ya götürmüştü. Şu sıralar filmin devam serileri çekiliyor. Önümüzdeki yıllarda Avatar serisinin sinema sektöründe ne gibi yenilikler yapacağını hep birlikte göreceğiz.