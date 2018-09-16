Hepimizin aklına bazen garip fikirler gelebiliyor. Garipliklerini bir tarafa bıraktığımızda ise gerçekten hayatımızı kolaylaştırabilecek şeyleri keşfettiğimizi farkediyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları zaman makinesini bulma peşindeler. Fakat bu başlıkta topladığımız insanlar onları bile aşmış durumdalar adeta 'hiçbir şey imkansız değildir' tavırlarıyla 3018’den gelmiş gibiler. Bu yenilikçi insanlar alüminyum folyodan oyun kolu yapmış, gyroboard yardımıyla çim biçmişler ve neredeyse tüm iş görüşmelerini geçebilirler.

Bunu kim yaptı bilmiyoruz ama teşekkürler.

“Penceresi olmayan bir bodrum katında doğal ışık olsun istedim. 2 eski çerçeve için 10 dolar ödedim. Boyadım, buzlu cam aldım, arkasına da 12 inçlik LED ışıklar koyarak duvara monteledim.”

“Kızgın ve şeytani” ödülünün sahibi…

Tweet: Eğer avuç içinize ölü bir sivrisinek yapıştırırsanız, patronunuzun ensesine istediğiniz kadar vurup onu sinekten kurtarmış gibi rol yapabilirsiniz.

Isırılmadan veya çizilmeden köpeğinizin tırnaklarını kesmeye birebir.

Bu yasal mı?

Düzeltemiyorsan, en başından beri planın buymuş gibi davran.

Örgü dünyasında nanoteknoloji.

“Civcivlerimizin iyi olduğundan emin olmak istedim, bu yüzden 24 saat boyunca Facebook canlı yayını açıp onları izledim.”

Başınızı o kadar çok kez vurmuşsunuzdur ki artık yetti dersiniz.

Kedi-savar.

Artık tren istasyonuna bir dahaki gidişinizde ne yapacağınızı biliyorsunuz.

“10 yaşındaki kızıma takma tırnak takamayacağını söyledim, o da kendine oyun hamurundan tırnak yaptı.”

Tek sorumuz var: Bu fikir aklına nasıl geldi?

Paranızı kapkaççılardan kurtarmanın kolay bir yolu.

Trende klima yoksa...

Giyinmeden önce makyajınızı yaptığınızda...

Bir kase kum koyun ve ofisinizdeyken parktan sahile gitmek işte bu kadar kolay olsun.

Yapılacaklar listenizi bir adım daha ileri taşımak için eğlenceli bir yöntem.

“Evimde mum yoktu, sonradan hatırladım ki tek ihtiyacım olan bir portakal ve biraz yağ.”

“Parmak arası terlikleri koptu, biz de yalınayak yürümek zorunda kalmasın diye paket lastiğiyle tamir ettik.”

Oyun konsolumu kirletmeden yemek yemenin bir yolunu buldum.

Bu adama “Olaydan nasıl sıyrılınır.” konusunda bir ödül verilmeli.

Tweet: Bugün bir iş görüşmesindeyken karnım guruldadı. Kadın aç mısın dedi, ben de dedim ki “Başarı için her zaman açım.”

Hangi yara bandının ne tür olduğunu öğrenmek için güzel bir yöntem.

“Arkadaşım dün evlendi ve gelinliğinde cep olduğunu fark ettim.”

Başta saçma gelen fikirler her zaman o kadar da saçma olmayabiliyor. Bugün de bunu öğrenmiş olduk. Kim olduğunu bilmediğimiz tweetin sahibi ne kadar da doğru söylemiş: başarı için her zaman aç olmak lazım.