Apple'ın Magic Mouse'un hem sevilen hem sövülen tasarımını nihayet güncelleyeceği öne sürüldü. Ancak yeni tasarımı görmek için bir buçuk yıla yakın bir zaman beklememiz gerekiyor.

Magic Mouse, Apple'ın en tuhaf ürünlerinden bir tanesi. Tuhaf olmasının nedeniyle tasarımının en çok fazla beğeniliyor hem de çok fazla eleştiriliyor olması. Kullananlar bilecektir; Magic Mouse, özellikleri açısından klasik fare deneyimiyle dizüstü bilgisayarların dokunmatik yüzeyini bir araya getiriyor. Çoğu Apple kullanıcısının Magic Mouse'u tercih etme sebebi de bu. Sorun şu ki Magic Mouse, uzun kullanıma elverişli bir ergonomiye sahip değil ve bir de yıllardır çözülemeyen bir şarj girişi sorunu bulunuyor.

Bloomberg'den teknoloji editörü Mark Gurman'a göre Apple, kullanıcı geri bildirimlerini göz önünde bulundurarak Magic Mouse'u günümüz ihtiyaçlarına daha fazla karşılık verecek şekilde güncellemeye kara verdi. Bu kapsamda Magic Mouse'un hem genel tasarımı revize edilecek hem de şarj girişinin cihazın altında olmayacağı bir çözüm düşünülecek.

Magic Mouse'un şarj gişirişinin yeri nihayet değiştirilecek

Bildiğiniz gibi günümüz şarjlı fare tasarımlarında şarj girişi, farenin ön kısmına bulunuyor. Böylece fare şarj olurken kablolu fare gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Magic Mouse'ta ise şarj girişi farenin altında bulunuyor. Yeni şarj etmek için fareyi ters çevirmeniz gerekiyor ki bu da şarj olurken onu kullanamayacağınız anlamına geliyor.

Magic Mouse güncellemesi yine de fazla heyecanlandırmasın. Apple, mevcut Magic Mouse'u USB Type-C girişi ile yeni güncelledi. Dolayısıyla yakın zamanda yeni bir model piyasaya sürmesi pek olası değil. Mark Gurman, yeni Magic Mouse için 12-18 aylık bir süre beklememiz gerektiğini ortaya koyuyor ki bu noktada yeni farenin 2026'da OLED ekranlı MacBook Pro ile birlikte tanıtılmasını bekleyebiliriz.