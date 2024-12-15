“Bu yıl çok fazla kitap okuyamadım, hem 2024 hem de kış bitmeden bir okuma listesi oluşturmak istiyorum.” diyorsanız doğru yerdesiniz.

Bilim kurgu, fantastik, polisiye ve psikoloji gibi birbirinden farklı türlerde kitapların olduğu içeriğimizde kendinize en uygun kitabı bulabilir, hala zaman varken kitaplığınıza birkaç kitap ekleyebilirsiniz.

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Listemizin ilk sırasında pek çok psikoloji deneyinden örnekler sunan İrrasyonel var.

İrrasyonel, insanların düşünce süreçlerindeki hatalara ve mantık dışı davranışlarına odaklanıyor. Sutherland, psikolojik araştırmalarla desteklediği örnekler üzerinden bireylerin nasıl yanlılık, önyargı, grup baskısı ve sezgisel düşünme gibi faktörlerle hatalı kararlar alabildiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kitap, bu irrasyonel tutumların sadece bireysel değil, toplumsal ve kurumsal düzeyde de ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.

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“Ölümü umursadığı yoktu, ama yaşam çok şey demekti.”

Yakın zamanda dizisi de çıkan Yüzyıllık Yalnızlık, okumanız gereken klasikler arasında yerini alıyor.

Büyülü gerçekçilik akımına ait en önemli eserlerinden biri olan Yüzyıllık Yalnızlık, Kolombiya’daki hayali bir kasaba olan Macondo’da yaşayan Buendía ailesinin yedi kuşaklık hikâyesini anlatıyor. Eserde, aşk, yalnızlık, kader ve zaman kavramları derinlemesine işleniyor. Bunun yanı sıra ailenin bireyleri, geçmişin yükünü taşırken sürekli yalnızlıkla mücadele ediyor.

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"Fikirsizlik üzerine yazılmış, fikirlerle dolu devasa bir eser."

Modernist roman türünün ve aynı zamanda Dünya Edebiyatı'nın başyapıtlarından olan Niteliksiz Adam bu sefer set halinde! Her şeyin ve hiçbir şeyin romanı Niteliksiz Adam, görünürde ana karakter Ulrich'in nitelik kazanma çabalarını ve bir grup Avusturyalı entelektüelin Paralel Faaliyet adını verdikleri bir oluşum içerisinde "önemli bir şeyler" yapma teşebbüsünü anlatırken, özünde "hiçbir şey yapamamanın" romanıdır; herkes eyleme geçmek ister ama geçemez, herkes çok ciddidir ama bu ciddiyet zamanla trajikomik bir hal alır, kitapta aslında çok şey anlatılır ancak bir yandan da hiçbir şey anlatılmaz.

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Yine bir kitap setiyle devam ediyoruz. Kızılgerdan, Nemesis ve Şeytan Yıldızı adlı romanlardan oluşan Jo Nesbo’nun Oslo Üçlemesi, ünlü dedektif Harry Hole’un karanlık ve çetrefilli hikayelerini konu alıyor. Nesbo, suç ve psikoloji öğelerini ustalıkla harmanlayarak okuru Oslo’nun kasvetli atmosferine ve karmaşık olay örgüsüne çekiyor. Dedektif Harry Hole, hem keskin zekası hem de kusurlarıyla gerçekçi bir karakter olarak dikkat çekerken, romanlar karmaşık cinayet vakaları ve beklenmedik olaylarla gerilim dolu bir okuma deneyimi sunuyor. Polisiye tutkunlarının şans verebileceği türden bir seri.

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"Dans etmek bir çığlığı susturmak mı?"

Dansa Davet, 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikayesini anlatıyor. Strasbourg'da açlık ve sefaletin, insanları cinayete sürükleyen bir yokluğun hüküm sürdüğü zamanlarda, ıstırabından aklını yitiren bir kadın, aniden sokaklarda dans etmeye başlıyor. Kısa bir süre içinde ona katılanların sayısı gitgide artıyor ve "Dans Vebası" tüm şehri esir alıyor. Binlerce insan yaşadıkları ağır travmalar sonucunda bilincini yitirip ölene dek dans edip duruyor.

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Timbuktu, Amerikan edebiyatının en yaratıcı yazarlarından Paul Auster'ın en dokunaklı romanlarından. Yazar, okuru Brooklyn'li evsiz barksız bir şair olan Willy ve onun can yoldaşı, sırdaşı Kemik Bey'le birlikte bir insanlık yolculuğuna çıkarıyor. Kemik Bey, sahibi Willy ile birlikte Amerika sokaklarında yaşam mücadelesi verirken, sadakat, sevgi ve kayıp temaları etrafında bir anlatı oluşturuyor.

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Korku ve fantezi sevenler burada mı?

Innsmouth'un Üzerindeki Gölge, modern insanın çöküşünün, çürümesinin ve yozlaşmasının öyküsü. Lovecraft'ın 1930'ların başında kaleme aldığı ve sağlığında bir kitap halinde yayımlanan tek eseri olan Innsmouth'un Üzerindeki Gölge, genç ve isimsiz bir kahramanın kadim ve bilinmeyen bir dehşetle yüzleşmesinin öyküsünü anlatıyor. Innsmouth'un tuhaf görünümlü insanlarının geçmişine indikçe, tekinsiz bir uygarlığın tüyler ürpertici efsaneleri ortaya çıkıyor.

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Özellikle son zamanlarda çok popüler olmuş bir kitapla devam ediyoruz.

İntermezzo, 30'lu yaşlarındaki beyaz yakalı avukat Peter’ın gençlik aşkı Sylvia’yı sevmesi ancak sağlık nedenleriyle onunla birlikte olamaması ele alınıyor. Kardeşi Ivan ise 22 yaşında olup sosyal becerilerde eksiklik yaşıyor, uyumsuz biri olarak öne çıkıyor. Profesyonel bir satranç oyuncusu olan Ivan, satranç için gittiği bir şehirde geçmişin izlerini geride bırakmaya çalışan Margaret ile tanışıyor ve hayatları birbirine karışıyor.

Son zamanlarda ellerden düşmeyen bu kitabı siz de merak ediyor musunuz?

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Toplumsal eleştiriyi fantastik bir kurgu üzerinden yapmasıyla pek çok yazarı derinden etkileyen Mihail Bulgakov bu kitapta, Sovyetler Birliği'nde geçen fantastik ve alegorik bir hikâyeyi ele alıyor. Kitapta şeytan Voland ve tuhaf yardımcılarının Moskova'ya gelişiyle başlayan olaylar, gerçeklik ile hayal dünyası arasında gidip geliyor. Yazar, bir yanda "Usta" ve onun sevgilisi Margarita'nın aşk hikayesini, diğer yanda ise Pilatus ve İsa'nın (Yeshua) hikayesini işliyor.

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Arkadi ve Boris Strugatski kardeşlerin kaleme aldığı bir bilimkurgu romanı Uzayda Piknik, dünya üzerinde Ziyaret olarak adlandırılan gizemli bir olayın ardından oluşan ve içinde insanlık tarafından anlaşılmayan birçok garip nesnenin bulunduğu "Bölge"leri konu alıyor. Romanın ana karakteri Redrick Schuhart, bu tehlikeli Bölge'ye girerek değerli eserler toplayan bir stalker'dır. Ancak bu nesneler bilimsel ve ekonomik açıdan büyük ilgi görse de insanlık için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

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Pulitzer Roman Ödülünü kazanan Alıklar Birliği, obur, aksi, tembel, bencil, her şeye karşı, her şeyden hoşnutsuz, toplum düşmanı İgnatius'un absürt maceralarını ele alıyor. Annesi mutlaka bir iş bulup çalışması gerektiğini söylüyor, kız arkadaşı cinsel güdülerini serbest bırakırsa bütün sorunlarının çözüleceğini düşünüyor. Orta Çağ hayranı olan Ignatius ise modern toplumu eleştirirken kendi tembelliğini haklı çıkarmaya çalışıyor.

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Ekonomi ve tarihten süzdükleri bilgiler ışığında yeni bir vizyon öne süren Daron Acemoğlu ve Simon Johnson, İktidar ve Teknoloji'de teknoloji ile toplumsal güç ilişkilerini ele alıyor. Kitap, teknolojinin gelişiminin toplumlar üzerindeki etkisini incelerken teknolojik yeniliklerin yalnızca ekonomik büyüme için değil aynı zamanda güç ve eşitsizlik dengeleri üzerinde nasıl belirleyici olduğunu açıklıyor.

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Listemizi bir polisiye romanı ile bitiriyoruz.

Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie İstanbul’da gizemli şekilde ortadan kayboluyor. Yazarın on bir gün boyunca yaşadıkları günümüzde dahi esrarını korumakta. Christie’nin sırra kadem bastığı günlerde kimlerle, nerede olduğunu açıklamaksa yine bir polisiye yazarına nasip oluyor; Ahmet Ümit –kurgu olsa da– bu sırrı ifşa ediyor. Agatha Christie’nin “kusursuz bir cinayetin olamayacağına” dair inancıysa belki de sonsuza dek değişiyor.

Agatha Christie öyküsüyle açılan kitap, gücünü kısa öykülerden alıyor. Başkomser Nevzat’ı daha çok sahada gördüğümüz, iyi bir polisiyeye has tüm incelikleri ve yüksek heyecanı bir arada barındıran Agatha’nın Anahtarı, Ahmet Ümit’in okunabilecek eserlerinden biri.

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