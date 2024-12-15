Genellikle çizgi filmlerden görmeye aşina olduğumuz balon balığı, şişman görüntüsüyle bir zamanlar hepimizi de hayrete düşürmüştür.

Bu balıklar, elbette her an böyle şiş gezmiyorlar.

Peki balon balıkları neden bazı anlarda böyle şişerek korkutucu bir görüntüye sahip oluyorlar?

Balon balıkları, aslında kendilerini korumak için böyle bir savunma mekanizmasını devreye sokuyor.

Yani bu tür balıklar, tehlike anlarında kendilerini korumak için şişiyorlar. Bu davranışlarının altında yatan sebepler de oldukça farklı. Bir tehdit unsuru hissettiğinde hızlı bir şekilde su yutarak midesini şişiriyor. Mideleri epey esnek olduğu için çok fazla su ve hava alabiliyorlar.

Üstelik bu hâlde hiçbir avcı, onları yiyemiyor.

Büyük balık, her zaman çekici değildir.

Balon balığı şişince oluşan büyük görüntüsüyle aslında avcılar için daha az çekici hâle geliyor. Şiştiğinde derilerinde dikensi bir yapı olduğu için tehlikeli bir av olabiliyorlar.

Bizim sandığımız gibi bu balıklar, sık sık şişip tekrar eski hâllerine dönmüyorlar. Eski görüntülerine dönmek için neredeyse 5-6 saat bir süre geçmesi gerekiyor. Bu esnada yorgun düşen balıklar da savunmasız olacağı için sürekli kendini şişirmesi, sanıldığı kadar da iyi bir şey değil.

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