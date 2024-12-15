WhatsApp, Yabancı Dildeki Mesajları Türkçeye Çevirecek

WhatsApp'ın mesaj çeviri özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Böylece farklı dilde gelen mesajları tek dokunuşla Türkçeye çevirebileceksiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tüm kullanıcıların fazlasıyla memnun olacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. WaBetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yakında WhatsApp, farklı dillerde gelen mesajları otomatik olarak sizin dilinize çevirecek.

X ya da Instagram kullananlar bilecektir; farklı dilde bir gönderi ya da yorum gördüğünüzde altındaki "gönderiyi çevir" butonuna dokunduğunuzda metin, sizin dilinize dönüştürülür. Yakında aynı özellik, direkt olarak WhatsApp mesajlarında da bulunacak.

WhatsApp'ın mesaj çeviri özelliği böyle çalışacak

WhatsApp'ın hemen hemen tüm ülkelerde kullanılan bir uygulama olduğunu düşünürsek mesaj çeviri özelliğinin özellikle uluslararası iletişimi çok kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişiyle konuşurken kendi dilinizde mesaj atmanız, kendinizi doğru ifade edebilmeniz açısından kolaylık sağlayacaktır.

Tabii bu noktada çok önemli bazı detaylar var… Mesajların çevrilebilmesi için okunabilmesi gerekiyor. Meta'nın WhatsApp mesajlarını kendisinin bile okuyamadığını söylediğini düşünürsek özelliğin nasıl çalışacağını merak etmemek mümkün değil. Ekran görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla çeviri özelliği için dil paketleri indirmemiz gerekecek. Bu da mesajların çevrimiçi bir sunucuya bağlanmadan cihaz içinde çevrileceği anlamına geliyor.