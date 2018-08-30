GoT'un Jamie Lannister'ı Yeni Sezonla İlgili Konuştu

Sezon finallerinin ardından yeni sezon hakkında ser verip sır vermeyen GoT ekibinden Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister), ağzından bir şey kaçırmamakta oldukça başarılı. Oyuncu verdiği röportajda yeni sezonla ilgili teorilerin fitilini ateşledi.

Game of Thrones'un 7. sezonundan bu yana hayranlar için oldukça uzun bir bekleyiş oldu. Aradan geçen bir yılın ardından izleyicilerin yeni sezonla ilgili merakları da giderek arttı. Game of Thrones oyuncuları ise ağızlarından bir şey kaçırmama konusunda oldukça kararlı.

Dizinin Jaime Lannister’ı Nikolaj Coster-Waldau, 7. sezonun finali hakkında Huffington Post’a verdiği röportajda gelecek sezon hakkında yorumda bulunmayı ihmal etmedi. Coster-Waldau, dizinin son senaryosunu okuduktan sonra yazarları arayıp, “Hikayeyi bitirirken daha iyi bir iş çıkartılamayacağını düşünüyorum.” diye belirtmiş. Dizinin Lannister’ı, senaryonun son derece tatmin edici ve şaşırtıcı olduğunu; umduğu gibi bir final olacağını söylüyor.

Nikolaj Coster-Waldau, dizide birlikte görmek istediğimiz Brienne karakteri ile beraber olabileceğine dair ufak bir de tüyo vermiş olabilir. Karakteri Jaime Lannister ile ilgili konuşan oyuncu, “Jaime kuzeye gidiyor, oraya varabilir ve ejderhalar tarafından öldürülebilir…Belki de hayatının aşkını bulabilir, göreceğiz.” diyerek Brienne’i akıllara getiriyor.

Dizi ekibinin gerçekten çok iyi bir iş çıkarttığı belirten Coster-Waldau, hayranları daha da heyecanlandırmak dışında çok bir bilgi vermiyor. Kız kardeşi ve sevgilisi Cersei ile iç çatışma yaşarken gelen hamilelik haberi, Jaime’yi yeni sezonda zorlu bir sürece sokacak gibi görünüyor. Coster-Waldau, “Sevgili kız kardeşim tam bir çalışkan arı” diyerek Robert’ın gayrimeşru oğlu Gendry’nin aslında Cersei’nin gerçek oğlu olabileceğine de işaret ediyor. Konuyla ilgili tam spoiler verecek iken “Belki de Gendry sadece tahta çıkmaya çalışıyordur” diye ekleyen oyuncu, tam anlamıyla hayranların hevesini kursağında bırakıyor.