Göz kapaklarımızın durmaksızın hareket ettiğini hiç fark ettiniz mi? Onları sürekli kırpmamızı sağlayan şey ne? Dahası, göz kapaklarımız hiç hareket etmeseydi yani hep açık kalsaydı neler olurdu?

Öncelikle şunu belirtelim ki yetişkinlerin dakikada göz kırpma sayısı 14 ila 17 arasında. Bu da her saat, 840 ila 1.020 kez göz kırpmak demek. 8 saat uyuduğumuzu düşünürsek de günde yaklaşık 13.440 ila 16.320 kez göz kırpıyoruz.

Şimdi bu sayıların neden önemli olduğuna ve hiç olmasaydı konusuna bakalım.

Göz kapağı hareketlerinin fizyolojik önemi var.

Göz kapaklarımızın en temel görevi aslında gözlerimizi dış etkenlerden korumak. Göz kırpma refleksi ile de göz yüzeyi nemli tutulup kornea ve konjonktiva tabakalarının kuruması engelleniyor.

Dakika başına göz kırpma sayımız ile de gözyaşı sıvısı, göz yüzeyine eşit olarak dağılıyor ve bu sayede gözlerimiz sürekli nemli kalıyor.

Göz kapaklarının hareketi ayrıca göz yüzeyine yapışabilecek toz ve mikropların temizlenmesine de yardımcı oluyor. Her göz kırpma hareketi, âdeta küçük bir süpürge gibi çalışarak yabancı maddeleri uzaklaştırıyor.

Göz kapakları hiç hareket etmeseydi ne olurdu?

Şimdi hayal edelim: Göz kapaklarımızın hiç hareket etmediği bir durum var. Yani gözlerimiz sürekli açık. Bu durum ilk bakışta kulağa ilginç gelebilir ancak sonuçları oldukça ciddi de olabilir.

İlk olarak, göz yüzeyinin nemini kaybetmesiyle başlayan bir dizi problem ortaya çıkar. Gözler kurur, bu da korneanın zarar görmesine ve görme kaybına kadar varabilecek ciddi hasarlara yol açar.

Bununla birlikte, göz kapaklarının hareket etmemesi, göz yüzeyinde biriken toz, kir ve mikropların temizlenememesi anlamına da gelir.

Böyle olunca da göz enfeksiyonlarına açık hâle geliriz. Ayrıca sürekli açık kalan gözler, parlak ışıklara maruz kaldığında hızla zarar görür. Gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve uzun vadede ciddi göz rahatsızlıkları ortaya çıkar.

Göz kırpmanın ruhsal ve biyolojik önemini de atlamayalım.

Göz kırpma hareketi sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil aynı zamanda ruhsal ve biyolojik bir işleve de sahip. Araştırmalar, göz kırpmanın beynimizin kısa molalar almasına ve odaklanmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor.

Göz kırpmak, bilgi işleme süreçlerinde bir yenileme işlevi görüyor, âdeta beynimizi yeniden başlatıyor. Bu da zihinsel yorgunluğu azaltıp dikkati tazeliyor.

Denemesi tabii ki bedava ama siz yine de göz sağlığınıza dikkat etmeyi tercih edebilirsiniz.

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