Hiç sinirlendiğinizde gözleriniz seğirdi mi, özellikle sol gözünüz? Bazıları için bu sık sık karşılaşılan ve kimi zaman da can sıkıcı bir durum. Peki sinirlenince gözlerimizin neden seğirdiğini biliyor musunuz?

Özellikle stresli olduğumuzda küçük kasılmaların meydana geldiği gözümüzdeki bu durum rahatsız edici olabilir ama sebeplerini anladıktan sonra içinizi bir nebze de olsa ferahlatabilirsiniz.

Tabii ki bu göz seğirmesinin sadece strese bağlı ortaya çıkmadığını bilmekte de fayda var.

Göz seğirmesi nedir?

Göz seğirmesi, tıbbi adıyla "miyokimi", göz kapaklarındaki kasların istemsiz olarak kasılması durumu olarak da açıklanabilir. Bu durum genellikle alt göz kapağında görülür ancak üst göz kapağında da meydana gelebilir. Hatta bazıları için gözler arasında da fark vardır ve bazılarının sadece sol gözü seğirir.

Seğirme genellikle kısa süreli ve zararsız olsa da bazen uzun süre devam edebilir ve rahatsız edici hâle gelebilir.

Stres ve göz seğirmesi arasındaki bağlantı ne alaka?

Stresin vücudumuz üzerinde geniş çaplı etkiler yarattığını hepimiz biliyoruz. Bunlardan biri de kaslarımızın gerilmesi oluyor. Stres ve göz arasındaki bağlantı tam olarak bilinmese de konuya vücudumuzun salgıladığı stres hormonları giriyor.

Kortizol ve adrenalin hormonlarının salgılanması, vücudumuzda “savaş ya da kaç” tepkisini getiriyor. Bu tepki de kasların gereksiz yere kasılmasına neden olabiliyor. Tabii ki göz kasları da bu tepkiden payını alıyor ve sonucunda göz seğirmeleri meydana geliyor.

Stresin ötesindeki diğer faktörler

Göz seğirmesinin yalnızca stresle ilgili olmadığını belirtmekte fayda var. Kafein tüketimi, yüksek göz tansiyonu, ışığa karşı hassasiyet, çok kuru veya ıslak gözler, göz yorgunluğu, alkol kullanımı ve hatta belirli ilaçlar da bu durumu tetikleyebiliyor. Ancak stres genellikle en yaygın tetikleyici olarak kabul ediliyor.

Göz seğirmesini nasıl önleyebiliriz?

İlk söylenecek şey tabii ki stresten uzak durmak. Ancak bunun yanı sıra da yapılacak bazı şeyler var. Örneğin düzenli uyku uyuyarak hem vücudunuzu hem gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Düzenli uyku aynı zamanda stres seviyenizi de düşürecektir.

Dengeli beslenme, kafein ve alkol tüketimini azaltma da yapılabilecekler arasında. Ayrıca magnezyum gibi bazı vitamin destekleriyle de göz seğirmesini azaltabilirsiniz.

Eğer seğirme uzun süre devam ederse veya diğer sağlık sorunlarıyla birlikte ortaya çıkarsa, bir uzmana danışmak her zaman en iyisi.

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