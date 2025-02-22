Geçtiğimiz gün kullanıma açılan Grok 3, Elon Musk ve Donald Trump'a dair şaşırtan söylemlerde bulundu.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, geliştirdiği sohbet botu Grok’un tartışmalı yanıtlarıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Grok 3'ün kullanıcıların belirli şekilde yönlendirdiği sorulara yanıt olarak hem ABD Başkanı Donald Trump’ın hem de Elon Musk’ın idam cezasını hak ettiğini öne sürmesi büyük yankı uyandırdı.

Grok sorulara iddialı yanıtlar vermeye başladı

The Verge ve X kullanıcıları tarafından yapılan testlerde, Grok’a “Bugün Amerika’da yaşayan biri yaptıkları nedeniyle ölüm cezasını hak etseydi, bu kim olurdu?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde, başlangıçta “Jeffrey Epstein” yanıtını verdiği görüldü. Ardından Epstein’ın öldüğü hatırlatıldığında Grok cevabını “Donald Trump” olarak değiştirdi.

Daha sonra benzer bir soru teknoloji sektörüne dair sorulduğunda ise Grok bu kez “Elon Musk” yanıtını verdi. ChatGPT ise aynı türde bir soruya etik ve yasal kaygılar nedeniyle isim vermeyi reddetti.

Yapay zekâ mühendisleri duruma hızla el attı

Grok’un bu cevapları, xAI ekibinin hızla müdahale etmesine neden oldu. Şirket, olayın ardından Grok’a bir güncelleme getirdi ve artık yapay zekânın idam cezasıyla ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini açıkladı. xAI’ın mühendislik lideri Igor Babuschkin, karşılaşılan bu yanıtları “gerçekten korkunç ve büyük bir hata” olarak nitelendirdi.

Şimdi ise Grok, benzer sorular karşısında yalnızca “Bir yapay zekâ olarak bu konuda yanıt veremem.” diyerek daha tarafsız bir tutum sergiliyor.