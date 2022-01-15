Bir YouTube kanalı, GTA 5 oyunundaki ünlü otomobili gerçek hayatta üretmeyi başardı. Performansı ve dayanıklılığıyla bir hayli etkileyici görünen araç Reddit üzerinden paylaşılınca oyun tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte aracın görüntüleri…

Grand Theft Auto serisinin oyun dünyasında apayrı bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Her ne kadar Rockstar’ın GTA Definitive Edition macerası tam bir faciayla sonuçlansa da oyunların eski versiyonlarının hala büyük bir beğeniye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Serinin son oyunu GTA 5’in Online versiyonu da bir hayli ses getirdi. Hatta serinin hayranları, oyundaki otomobilleri gerçek hayata bile taşımaya başladı…

GTA’nın en büyük parçalarından birisi, adından da anlaşılacağı üzere otomobiller. GTA 5 Online oyuncuları da genellikle sahip oldukları otomobillere modifikasyonlar yaparak üst düzey araçlar elde edebiliyorlar. Oyunda araçlara yapabileceğiniz değişikliklerin bir limiti olsa da otomobilleri gerçek hayata taşımanızda herhangi bir engel bulunmuyor…Bir YouTube kanalı da tam olarak bunu yaptı ve ünlü ‘ramp buggy’ aracını gerçek hayatta üretti.

Oyundaki kadar sağlam görünüyor:

Ünlü YouTube kanalı Burning Wrenches, ramp buggy aracını sıfırdan üretmeyi başardı. Oldukça etkileyici bir sağlamlıkla gerçek hayata geçirilen otomobil, bir Reddit kullanıcısı tarafından da paylaşılınca GTA hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Her ne kadar bu aracın Hızlı ve Öfkeli filminden ilham alınarak yapıldığına dair Reddit kullanıcıları arasında bir ayrılık olsa da Burning Wrenches tarafından yayınlanan videolarda da aracın direkt olarak GTA 5 Online serisinden ilham alındığı belirtiliyor.

Ramp buggy’nin performans testi:

10:10 dakikasından itibaren aracın performansını izleyebilirsiniz.