GTA 5 Oynarken Mutlaka Yapılan 8 Saçma Şey

Malum, Rockstar uzun bir süredir GTA 6 üzerinde çalışıyor ancak GTA 5'ten de para basmaya devam ediyor. Oyuncular ise altıncısı çıksa bile vazgeçmeyecekleri bazı GTA klişelerini GTA 5'te yapmaya devam ediyor. Yıllardır çoğu oyuncunun vazgeçemediği yersiz. alışkanlıkları listeledik.

GTA V'i bilirsiniz, yıllardır oyun piyasasının altını üstüne getiriyor. Oyuncular GTA 6'ya gözlerini dikseler bile vazgeçemiyorlar ve evet Rockstar, GTA V ile hâlâ para basmaya devam ediyor. Açık dünya pazarının lideri olan seri boyunca, oyunun adı değişse de oyuncuların vazgeçemedikleri bazı alışkanlıklar da var.

Biliyoruz, çoğunuz oyunun çizgisel görevlerini yapıp bitirmek yerine açık dünya da serbestçe dolaşabildiğiniz yapısı yüzünden tercih ediyorsunuz. Yine biliyoruz ki bu listede yer alan tüm klişeleri GTA 5 oyuncularının hemen hemen hepsi yapıyor. Biraz nostalji, biraz göz yaşı... GTA ile büyüyen bir neslin GTA 6 da çıksa yapmaya devam edeceği saçma alışkanlıkları derledik.

Trafik kurallarına uymak:

GTA 5 içindeki hemen hemen her araç kullanılabiliyor. Spor, sedan, hatchback ve SUV modelleri dahil olmak üzere akla gelebilecek birçok otomobil barındıran GTA 5’te bu otomobillerin hemen hemen hepsi modifiye edilebiliyor ve çok hızlı canavarlara dönüşebiliyorlar. Oyunun fizik motorları da zaten araçları bu şekilde sınırları aşmak için kullanmak için dizayn edilmiş durumda.

Trafik kurallarına uymak ise her GTA oyuncusunun temel fantezilerinden birisi gibi. Ne kadar deneseniz de bir süre sonra sıkılıp yine ortalığı ateşe veren sürüş moduna geçmeniz an meselesi.

Durduk yere hızla giden arabadan atlamak

GTA 5’teki geliştirilmiş fizik motoru sayesinde karakterlerin çeşitli darbeler sonucundaki hareketleri de değişim ve bununla birlikte gelişim gösterdi. Oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran bu durum sonrasında çeşitli yerlerden koşup düşmek ve hızlı giden arabadan atlamak moda oldu. Elbette bazı oyuncular kendi arabalarına C4 bağlayıp kamikaze gibi arabayı başkalarının üzerine sürüp atladıktan sonra bombaları patlatabiliyor, zevkler ve renkler…

Bir yerde birçok araba biriktirip patlatmak:

GTA 5 oyuncuları olarak yapmayı en çok sevdiğimiz şeylerden birisi de bir şeyleri havaya uçurmak. Haritada havaya uçacak çok şey var ve bununla birlikte havaya uçurmak için de kullanılan birçok şey bulunuyor. Muhtemelen tüm GTA oyuncularının yaptığı şey ise birçok aracı aynı noktaya toplayıp tek bir roketle veya tek bir bombayla hepsini aynı anda patlatmak. Tabii bu durum kamerayı farklı yere çevirdiğiniz zaman arabaların bir anda yok olmasıyla zehir zıkkım olabilir.

Gece kulübü baskını yapmak:

GTA 5’in en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi de gece kulübü. Bu gece kulübüne gidip belirli bir ücret karşılığında eğlenebiliyor ve zaman geçirebiliyorsunuz. GTA 5’in en yaygın şeylerinden biri ise her zaman her yerde kaos çıkarabiliyor olmak ve elbette bu durum gece kulübüne de yansımalı. GTA 5 oynayan herkes en az bir kere gece kulübüne gitmiş, orada zaman geçirmiş ve en sonunda içeriyi polislerle dolduracak kadar ortalığı karıştırmıştır.

Rastgele bir yerlerden uçmak

Hızlı arabaları daha hızlı hale getirebildiğimiz GTA 5’in haritasının birçok yerinde uçmak için rampalar bulunuyor. Elbette uçmak için var olan yerler yalnızca bu rampalarla sınırlı değil, aynı zamanda çeşitli arazilerde de uçulabilecek yerler bulunuyor. GTA 5 oynayan herkes mutlaka bu tür yerlere hızlı otomobillerle çıkarak tam gaz ilerliyorlar ve en uzun nereye kadar uçabileceğini merak ediyorlar. Elbette bu eğlence bazen bir ağaca çarparak yarıda kesilebiliyor.

Motorla dağa çıkıp tam gaz aşağı uçmak:

GTA 5’teki en heyecanlı şeylerden birisi de şehirden uzak dağların üzerine çıkıp hızlı motorlarla tam gaz aşağıya sürmek. Oldukça yüksek olan dağlardan aşağı sürerken ağaç ve taş gibi birçok engelle karşılaşmanın yanı sıra iniltili çıkıntılı yerler nedeniyle de kendinizi bir anda kanatlanmış hissedebiliyorsunuz.

Helikopterle şehri yerle bir etmek:

Helikopterler... GTA 5’in en ölümcül ve en eğlenceli savaş makinelerinden biri olan helikopterlerden birini çalmak veya satın almak, oyunda yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri zira hem haritanın her yerini daha kolay gezebiliyor. Hem de önünüze gelen her yere rastgele roketler fırlatabiliyorsunuz. Tam da bir GTA oyuncusunun isteyeceği bir şey.

Yoldaki araçlarla yarışmak

GTA V’te eğer yapay zekanın kullandığı bir aracın yanına gelerek araca patinaj çektirmeye başlarsanız, yanınızdaki araç bir anda gaza kökleyecektir. Yapay zeka bunu aslında yarışmak için yapmıyor olsa bile aracı tam gaz kullanmaya başladığı için onlarla yarışmak mantıklı gelebilir. Oyundaki bu detayı bilen çoğu kişi eminiz ki yolda giden araçlarla yarışmıştır.

Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 5’te mutlaka yapıldığını düşündüğümüz 10 saçma şeyi listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Eğer sizlerin de GTA 5 oynarken görevler dışında yaptığınız saçma veya garip şeyler varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin :)

Bonus: Webtekno nostalji köşesi sunar, listedekilerin daha fazlası aşağıdaki videomuzda da var: