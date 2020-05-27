GTA 6'nın 2023'te Çıkacağı İddialarını Güçlendiren Gelişme

Rockstar Games'in üst kuruluşu olan Take-Two Interactive, 2023 Nisan-2024 Mart dönemine tam 89 milyon dolarlık pazarlama bütçesi ayırdı. Bu kadar kısa bir aralığa neden bu kadar büyük bir bütçe ayrıldığı resmi olarak açıklanmasa da bütçenin GTA 6'nın çıkışı için ayrıldığı düşüncesi ağır basıyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, uzunca bir süredir oyunseverlerin ana gündem maddelerinden bir tanesi. Çünkü şirketin, dünyanın en popüler açık dünya oyunlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu olması beklenen GTA 6 ile ilgili çalışmalarında son aşamalara geldiği söyleniyor. Ancak şirket, konuyla ilgili bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadı.

Rockstar Games'in uzunca bir süredir sessiz kalışı, oyunseverlerin dikkatlerini üst kuruluş olan Take-Two Interactive'e yöneltmesine neden oldu. Kısa süre önce yaşanan bir gelişme, oyunseverlerin neden Take-Two Interactive'i yakın takibe aldıklarını açıklarken, aynı zamanda şirketin GTA 6'yı ne zaman tanıtacağı ile ilgili de büyük bir ipucu sağlıyor.

GTA 6'nın 2023 Nisan ile 2024 Mart arasında çıkacağı düşünülüyor

Take-Two Interactive, 2023 Nisan ile 2024 Mart dönemi için tam 89 milyon dolarlık pazarlama bütçesi ayırmış durumda. Bütçenin böylesine devasa olması, şirketin bu dönemde aynı büyüklükte bir projeyi hayata geçirip oyuncuların beğenisine sunacağını bir göstergesi. Peki Take-Two Interactive'in elinde 89 milyon dolar pazarlama bütçesi ayırtmak isteyeceği büyüklükte kaç tane marka var? Bu konuda aynı şeyi düşünüyor olabiliriz.

Pek çok kişi Take-Two'un 89 milyon dolarlık bütçeyi GTA 6'nın tanıtımı için ayırdığını düşünüyor. GTA 5'in 100 milyonun üzerinde sattığını ve milyarlarca dolar kazandırdığını düşünürsek bu düşünce çok da haksız sayılmaz. Eğer gerçekten de GTA 6, 2023 yılında piyasaya sürülecekse şirket, GTA 5 ile GTA 6 arasına 10 yıl gibi uzun bir süre koymuş olacak.

Take-Two Interactive, 89 milyon dolarlık pazarlama bütçesi ile başka ne yapabilir?

Bununla birlikte Take-Two Interactive, sadece Rockstar Games'in değil 2K Games, Private Division ve Ghost Story Games gibi şirketlerin de üst kuruluşu. Üstelik bu şirketler de ciddi anlamda popüler olmuş olan bazı oyunların altına imza atmış durumdalar. Dolayısı ile bütçe yalnızca GTA 6 ile ilgili olmayabilir.