GTA 6 ile İlgili Bugüne Kadar En Çok Konuşulan 5 İddia

Rockstar Games, yaklaşık bir yıldır GTA 6 ile gündemde. Ancak şirket, bugüne dek bu oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bizler bu haberimizde, GTA 6'nın bugüne kadar en çok konuşulan 5 iddiaya yakından bakacağız.

Video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi de Rockstar Games. Şirket, dünyanın en popüler açık dünya oyunu olan Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi ve Rockstar Games, bu serinin son oyununu 2013 yılında, bundan neredeyse 7 yıl önce duyurdu. Rockstar Games'in 2013 yılındaki GTA 5 isimli oyunu, bugün bile popülaritesini yitirmedi ve oyun, hala milyonlarca oyunsever tarafından oynanıyor.

Rockstar Games, neredeyse bir yıldır GTA 6 olarak isimlendirilmesini beklediğimiz yeni bir oyunla gündemde. Şirket, bugüne kadar konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Ancak ortaya atılan iddialar ve yaşanan sızıntılar, GTA 6'yı pek çok kez haberlerimize konu yaptı. Şimdi sizlere, GTA 6 ile ilgili bugüne dek ortaya atılmış ve çeşitli haber kaynaklarına defalarca konu olmuş olan en popüler 5 iddiadan bahsedeceğiz.

Bugüne dek GTA 6 için en fazla seslendirilen 5 iddia

Ana karakterlerden birinin kadın olması

GTA 6 söylentileri ortaya çıkmaya başladığından beri belki de en çok konuşulan konu karakterler. Öyle ki GTA 5, 3 farklı ana karakterde oynanabiliyordu ve oyunseverler bu duruma alışmışlardı. GTA 6'da da birden fazla ana karakter olacağı ve bu ana karakterlerden bir tanesinin de kadın olacağı konuşuluyor. Onlarca teknoloji sitesinde yer alan bu iddia ile ilgili herhangi bir tahmin yürütmekse ne yazık ki mümkün değil.

Kumarhanenin her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacağı iddiası

Rockstar Games, GTA 5'in çevrimiçi modu GTA Online'a büyük bir kumarhane getirdi. Oyunseverler, bu kumarhaneye giderek eğleneli vakit geçirebiliyor, kumar oynayabiliyorlardı. GTA 6 ile ilgili konuşulan iddialara göre ise yeni oyunda hem çok daha büyük hem de birden çok sayıda kumarhane yer alacak.

Bu kez Amerika'nın güneyine inileceği iddiası

Oyunseverler, GTA 6 ile ilgili pek çok şeyi merak ediyorlar ve bunlar arasında en çok konuşulanlardan biri de oyunun nerede geçeceği ve haritanın nasıl olacağı. Sizlerle bugüne kadar paylaştığımız pek çok iddiada, GTA 6'yla birlikte Meksika sınırına ineceğimizden ve oyunun Narcos isimli diziden etkilenip, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olacağından bahsetmiştik.

"Hikaye, bölümlere ayrılmış bir biçimde olacak"

GTA serisi, her zaman için hikayeleriyle de beğenilen oyunlar arasına girmiştir. Dolayısıyla Rockstar Games ekibinin GTA 6'da da yine kaliteli bir hikaye oluşturacağına eminiz. Bugüne dek GTA 6 ile ilgili konuşulan popüler konulardan bir tanesi de oyunun hikayesinin bölümler halinde olacağı ve bu bölümlerin bizleri oyunun nihai sonuna ulaştıracağıydı.

Ayrı kanun ve ceza uygulamaları

Grand Theft Auto serisinin ilk oyunundan beri kanunlara hep karşı geldik. Bu durum yıllar boyunca hiç değişmedi ancak GTA 6'da bu durum değişecek gibi görünüyor. Çünkü konuşulan iddialara göre GTA 6'da farklı hikayeler seçilebilecek ve bu hikayeler, istenildiği takdirde kanun ve yasalara uygun da olabilecek.