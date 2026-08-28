GTA 6'nın oynanış videosunun TanProduction tarafından Türkçe dublajlı versiyonu yayımlandı.

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın oynanış fragmanı dün akşam resmen yayımlandı. Tüm dünyanın büyük heyecanla izlediği 26 dakikalık videoda oyuna hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde göz atabildik. Tabii ki fragman, tamamen İngilizce olarak çıkış yaptı.

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Şimdi ise İngilizce izlemek istemeyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Daha önce de benzer hamleler yapan TanProduction, GTA 6’nın oynanış fragmanının Türkçe dublajlı versiyonunu yayımladı. Resmî bir dublaj olmadığının altını çizelim.

GTA 6 oynanış videosunun Türkçe dublajlı versiyonu

Oynanış videosunun Türkçe dublajlı versiyonuna baktığımızda kaliteli bir işin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Öyle ki film tadında dublaj yapmayı başarmışlar. Gelen yorumlar da bunu destekliyor. Resmî olmasa da İngilizce izlemek istemeyenler için güzel bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. TanProduction, daha önceki GTA 6 fragmanlarını da dublajlamıştı.

Fragmanda Jason’ı Rıza Karaağaçlı, Lucia’yı Miray Özdönmez seslendiriyor. Raul Bautista’ya Bora Sivri, Andres’e Uğurcan Akbaş, Brian Heder’e ise Sinan Divrik ses veriyor. Çeviri ise Tan Şahinkanat tarafından yapılmış. Kadronun tamamını videonun açıklamasında görebilirsiniz.