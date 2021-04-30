Rockstar North'tan GTA 6 ile İlgili Umut Yeşerten İş İlanı

Rockstar Games'in Rockstar North, yani GTA'yı geliştiren stüdyo için açtığı bir iş ilanı, oyuncuların GTA 6 ile ilgili solmak üzere olan umutlarını yeniden yeşertti. Görünen o ki Rockstar North, geliştirmekte olduğu bir oyundaki hataları bulacak ve onları düzeltecek bir eleman arayışında.

Video oyun tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili kafa karıştıran ve oyuncuların hevesini artıran bir gelişme yaşandı. GTA oyunlarının geliştirilmesinden sorumlu olan Rockstar North, açtığı iş ilanı ile oyunla ilgili solmak üzere olan umutları yeniden yeşertti. Elbette bu iş ilanının GTA 6 ile ilgili olduğunu söylemek kesin olarak mümkün değil ancak gelişmeler, akıllara başka bir ihtimal de getirmiyor.

The National tarafından tespit edilen iş ilanı, Rockstar Games'in 3 elemana ihtiyacı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu elemanların Hindistan, Londra ve Edinburgh (Rockstar North) merkezlerinde çalışacağını söyleyen Rockstar Games yetkilileri, bu kez video oyun sektöründeki nispeten deneyimli isimlere ihtiyaç duyacaklar. Peki bu elemanlar ne mi yapacak? Ve bu ilanlar, nasıl oluyor da GTA 6 ilişkilendirilebiliyor?

Rockstar North, geliştirilmekte olan bir oyunu test edecek bir çalışan arıyor

Rockstar Games'in GTA'yı geliştiren stüdyo için açtığı iş ilanı, oyunları test edecek birisine ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor. Bu da oyuncuların GTA 6 umutlarının yeniden yeşermesine yol açtı. Çünkü Rockstar North, uzunca bir süredir GTA haricinde bir proje ile ilgili çalışmıyor. En azından bunun aksi yönünde bir açıklama yapılmadı. İşte bu da söz konusu eleman ihtiyacının GTA 6 için olduğunu düşündürüyor. Yalnız konunun GTA 6 ile ilgili oluşunu düşündüren tek şey bu değil.

İş ilanında yer alan tanımlara göre işe alınacak kişi, olay günlükleri, ekran görüntüleri ve videolar aracılığıyla geliştirilmekte olan bir oyundaki hataları önce bulup, sonra da bu hataları düzeltecek. E bu da Rockstar North'un bir proje için sona geldiği, artık o projedeki hataların giderilme aşamasına geçildiği anlamına geliyor. İşte bu oyunun ne olduğu düşüncesi, tüm yolların GTA 6'ya çıkmasına yol açıyor. Peki sizin bu konudaki düşünceniz nelerdir? Rockstar North'un alacağı test uzmanı, GTA 6 için mi yoksa farklı bir proje için mi çalışacak?

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