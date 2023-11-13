GTA 6'ya ait olduğu ileri sürülen bir dizi oynanış videosu sızdırıldı. Sızdırılan videolar, oyunun devasa büyüklükte bir haritaya sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca oyunun gerçekçilik düzeyi de hayli yüksek olacak.

Belki de tarihin en çok beklenen video oyunu olan GTA 6 ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. X'te paylaşımlar yapan bir hesap, oyundan olduğunu iddia ettiği bir dizi görüntü paylaştı. Paylaşılan görüntüler, GTA 6'nın oynanış dinamiklerini ve ne denli detaylı bir oyun olacağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve GTA 6 için sızdırılan o görüntülere yakından bakalım.

GTA 6 haritası, büyük ve bir o kadar da gerçekçi olacak:

Yukarıdaki video, GTA 6'nın haritasının en azından bir bölümü gösteriyor. Paylaşılan videoya göre oyun, Miami'nin en azından bir bölümünü resmedecek.

Paylaşılan videoda yer alan haritaya dikkatle bakın. Şimdi de Miami'nin gerçek hayattaki metro ağına ait bir haritayı inceleyelim.

Miami'nin gerçek metro haritası ile GTA 6'dan paylaşılan videodaki metro haritası birebir aynı. Buradan, oyunun ne kadar yüksek bir gerçekçilik düzeyine sahip olacağını anlayabiliriz. Şunu da belirtelim; Miami metrosu uzunluğu 7 kilometre.

Gerçekçilik, oyunun haritasından ibaret değil:

Başka bir videoda ise GTA 6'daki bir karakterin süründüğü anlara şahitlik ediyoruz. Bu video, oyundaki gerçekçilik düzeyinin sadece harita büyüklüğünden ibaret olmayacağını gözler önüne seriyor.

Yine aynı hesabın paylaştığı başka bir videoda, oyuna paramotor ekleneceğini görüyoruz. Bu araç, şehri hızlı, pratik ve eğlenceli bir şekilde dolaşmamızı sağlayacak.

Rockstar Games, araçlarla ilgili de önemli bir çalışma yapıyor gibi görünüyor. Kaza yapan aracın, daha gerçekçi bir şekilde hasar aldığını görebilirsiniz.

Başka bir videoda ise oyundaki görevlerden birini görüyoruz.

Hırsızlık girişimleri, oyunun her yerinde geçerli olabilir!

Yukarıdaki video, GTA 6'da yapabileceklerimizin sınırı olmayabileceğini düşündürüyor. Eğer limandaki konteynerleri soyabiliyorsak evlere neden giremeyelim? En azından bazılarına...

GTA 6'da bir restoranı soyduğumuz bir görev olacak gibi görünüyor.

Başka bir videoda ise karakterler arası etkileşime tanıklık ediyoruz.

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada GTA 6'nın ilk fragmanı ile önümüzdeki ay tanışacağımızı açıkladı. O günler geldiğinde oyundan çok daha net bilgiler edinme imkânı yakalayacağız.

KYE isimli hesap tarafından yapılan paylaşımların iddia kapsamında olduğunu unutmayın. Bununla birlikte görüntüler gerçekse bile videolar, geliştirme aşamasındaki GTA 6'dan alınma. Yani oyun piyasaya sürüldüğünde çok daha iyi bir deneyim yaşayacağız.