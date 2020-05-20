GTA Online, GTA 5 Ücretsiz Olduktan Sonra Hilecilerle Doldu

GTA Online, GTA 5'in ücretsiz verilmesiyle birlikte oyuncu kitlesini hızla artırıyor. Yeni oyuncuların çevrimiçi moda akın etmesiyle birlikte hile yapan kullanıcıların ve hackerların artması da kaçınılmaz oldu.

GTA 5'in Epic Games Store'da ücretsiz verilmesi büyük yankı uyandırdı. Oyun, 2013'ten bu yana konsollarda ve PC'de olmasına rağmen kampanyaya gösterilen talep, Epic Games Store istemcisini çökertecek kadar yoğundu. Haliyle GTA 5'in çevrimiçi modu GTA Online'ın oyuncu sayısı da büyük ölçüde arttı.

GTA Online, oyunculara her ne kadar sürekli olarak güncellenen bir deneyim sunsa da özellikle son yıllarda hile sorununun önüne geçemiyor. Hatta GTA 5'in ücretsiz olmasının ardından oyuncu sayısının artmasıyla birlikte hile problemi daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı.

GTA 5'in ücretsiz olması, GTA Online'a yaramadı

GTA 5 ücretsiz olduğunda PC oyuncuları, GTA Online'ın hackerların ve mod geliştiricilerinin saldırısına uğrayacağından endişe ediyordu. Beklenen oldu ve GTA Online'da garip modların ve hilelerin bir sınırı olmadığı bir kez daha görüldü. Hilecilerin çevrimiçi modda yüzlerce uçak oluşturduğu, sunucuları çökerttiği ve oyuncuları kafes tuzaklarına hapsettiği yönünde raporlar bir bir gelmeye başladı.

Hackerlar öylesine ileri gittiler ki, sonunda GTA Online'da adeta Voltran oluşturdular. Aşağıda görebileceğiniz gibi oyunda, düzinelerce tank, uçak ve helikopteri bir araya getirerek oluşturulan devasa bir robot bile ortaya çıktı. Ekran görüntüsünü Reddit'te paylaşan kullanıcı, "Sanırım artık kimse banlanmayı umursamıyor." şeklinde bir serzenişte bulundu.

Kotaku'nun raporu, "bazı mod geliştiricilerinin ve hacker'ların, GTA 5'i tek oyunculu oynarken bile Rockstar'ın sunucularına bağlı olan oyuncuları rahatsız edebildiğini bildiriyor. Deneyimi daha eğlenceli hale getirmek için oyunları modlamakta bir sakınca yok. Ancak diğer oyuncuların deneyimine zarar verildiğinde, olay rahatsızlık vermekten de öte bir suça dönüşüyor.

Rockstar, GTA Online'daki hile sorunlarını kontrol altına almak için büyük bir çaba harcıyor, ancak bu kadar kısa sürede oyuncu akınına uğraması işleri daha da zor hale getiriyor. Geliştiricinin oyuncu topluluğunu sağlıklı tutması için gerekli önlemleri alması bekleniyor.