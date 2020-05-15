GTA 5’e Yeni Başlayanları Oyunun Ustası Yapacak 8 Tüyo

Epic Games Store, tüm rakiplerine büyük bir çalım atarak 2013’te çıkan ve günümüzde hâlâ en çok satan oyunlardan birisi olan GTA 5’i ücretsiz olarak dağıttı. 21 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz GTA 5'e yeni başlayanları oyununun ustası yapacak

Epic Games Store; Steam ve Rockstar Games yüzyılın çalımını atarak dünyanın en popüler aksiyon/açık dünya oyununu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Bahsettiğimiz oyun GTA 5, şu anda hala piyasanın en çok satan oyunları arasında yer alıyor. 13 Mayıs günü çok büyük bir oyunu ücretsiz olarak sunacağı söylentisi ortaya çıkan Epic Games’in istemcisi, 14 Mayıs günü gelip bu oyunun GTA 5 olduğu öğrenilince çökme bile yaşadı.

Bu sayede henüz GTA 5’i deneyimleyememiş olan birçok oyuncu oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekledi. Peki GTA 5’e yeni başlayanların ne yapması gerekir diye soruyorsanız, sizler için detaylı bir rehber hazırladık. GTA 5’i ilk defa oynayanların bile oyunda usta gibi hissedebileceği hile gibi 8 tüyoyu bir araya getirdik. İsterseniz lafı daha fazla dolandırmadan rehberimize geçelim.

Hile gibi olan GTA 5 tüyoları:

Kritik yeteneklerinizi sonuna kadar geliştirin

Borsayı kullanın

Polis kovalamacalarında polisleri hep ters köşe yapmaya çalışın

Karakterlerin özel yeteneklerini kullanmayı unutmayın

Kaçış araçlarınızı akıllıca seçin

Çevrimiçi kuponları toplayın

Arkadaşlarınızla iletişimde kalın

Arama görevlerinde Chop’u yanınızda bulundurun

Kritik yeteneklerinizi sonuna kadar geliştirin

GTA 5’teki 3 ana karakterin de çeşitli yetenekleri bulunuyor. Trevor’un uçuş yeteneği, Franklin’in sürüş yeteneği ve Michael’ın da silah kullanma yeteneği diğerlerinden daha yüksek. Bunlardan en kritik olanları tabii ki sürüş ve silah kullanma. Michael dışındaki karakterlerin silah kullanma yeteneğini silah mağazası Ammu-Nation’da atış talimi yaparak geliştirebilirsiniz.

Araç kullanma yeteneğini ise Franklin’in dışındaki karakterlerdeyken hiç çarpmadan hızlı kullanarak yükseltebilirsiniz. Bu sayede diğer karakterlerle de araba sürerken manevralarınızı aynı Franklin’deki gibi daha rahat yapabilirsiniz. Uçuş yeteneği için ise Los Santos hava alanında bulunan uçuş okuluna gitmenizi tavsiye ederiz. Trevor dışındaki karakterlerin uçuş yeteneğini geliştirmek, oyunun ilerleyen görevlerinde kullanmanız gereken bir şey olacak.

Borsayı kullanın

GTA 5’in hem çevrimiçi hem de tek oyunculu modunda yatırım yapabileceğiniz bir borsa ağı bulunuyor, bunlar LCN ve BAWSAQ. Bu borsa ağlarına karakterlerin cep telefonlarından veya herhangi bir bilgisayardan ulaşabilirsiniz. LCN, yüksek risk yüksek kazanç kafasında bir borsa sitesi, BAWSAQ ise daha garanti ancak kazanç pek yüksek olmuyor.

Zengin olabilmek adına oyunun başından itibaren sık sık borsaya yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. Business ile alakalı Weazel News haberlerini arabadayken takip ederseniz ve oyundaki Lester gibi karakterlerin tavsiyelerini dinlerseniz, hem çevrimiçi hem de tek oyunculu modda borsadan büyük gelir elde edebilirsiniz.

Polis kovalamacalarında polisleri hep ters köşe yapmaya çalışın

GTA 5 içerisindeki polis takipleri, polisin size sağladığı görüşle sınırlıdır. Bildiğiniz gibi aranma seviyeniz arttıkça polisin müdahalesi de bir o kadar sertleşiyor. Tabii ki bu noktada polisten kaçış da içgüdüsel olarak bir araçla gerçekleştiriliyor. Polisten kolayca kurtulabilmek adına otoyol üzerinde değil de araziye çıkmanızı tavsiye ederiz.

Araziye çıktığınızda buna uygun bir aracınızın olmasına da dikkat edin, aksi takdirde polisler size yetişebilir. Bir diğer yol ise bir anda yüksek bir konumdan alçak bir konuma geçmek. Örneğin motorla polisten kaçarken bir köprüye girerseniz, bir anda aşağıya atladığınız zaman polisin sizde sağladığı görüş ortadan kalkacak ve ortalama 1,30 dakika polise görünmezseniz aranma seviyeniz ortadan kalkacak.

Eğer dar ara sokaklardan koşarak kaçıyorsanız, yani bir aracınız yoksa yine ya yükseğe veya alçağa yönelmeniz en iyisi olacaktır. Ya bir köprünün altına saklanın ya da bir binanın çatısına çıkın, bu sayede polis sizi ararken size ulaşana kadar aranma seviyeniz düşecektir.

Karakterlerin özel yeteneklerini kullanmayı unutmayın

Oyundaki 3 karakterin de kendine has birer özelliği bulunmakta. Franklin araba kullanırken zamanı yavaşlatabiliyor, Michael silah kullanırken aynı Max Payne gibi ağır çekim moduna geçebiliyor, Trevor da özel yeteneğiyle savaş esnasında normalde alabileceğinden çok daha fazla hasar alıp hayatta kalabiliyor.

Bu özellikleri kullanmak oyunda işlerinizi fazlasıyla kolaylaştıracak, özellikle de görevler konusunda. Bol çatışmalı bir görevde Trevor’a geçmek, polisten kaçış veya yarış görevlerinde Franklin’e geçmek veya kapalı alanda kısa bir çatışmadayken Michael’a geçip özel yeteneğini kullanmak hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Kaçış araçlarınızı akıllıca seçin

Oyundaki soygun görevlerinin bazılarında sizden bir kaçış aracı bulmanız isteniyor. Bunu yapacağınız zaman özellikle bu görev için bir araç satın almamanızı şiddetle tavsiye ederiz, zira görevden sonra bu araç garajınıza dönmeyecek ve yaptığınız özelleştirmeler ve yaptığınız para boşa gitmiş olacak. Bunun yerine sokaktan sağlam bir jip veya muscle car bulup Los Santos Customs’a gitmek ve araca sadece zırh ve kurşun geçirmez teker eklemek yeterli olacaktır.

Çevrimiçi kuponları toplayın

GTA 5’in gerçek hayata benzediği ve öğrendiğinde oyuncuları gülümseten bir özelliği bulunuyor. GTA 5 evreninin Facebook’u olan Lifeinvader’ın internet sitesine gerçek tarayıcıdan girdiğiniz zaman, sağ tarafta sponsorlu reklamlar görebiliyorsunuz. Burada size oyun içinde kullanabileceğiniz ücretsiz veya indirim kuponları bulunuyor.

Örneğin araba satın alırken %20 indirim kazanabilir veya ilk dövmenizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Hatta ölüp hastaneye düştüğünüzde para ödemeden bile çıkmak bu kuponlar sayesinde mümkün. Sitede kupona tıkladıktan sonra oyuna bir sonraki girişinizde bu kuponlar aktifleşmiş olacak.

Arkadaşlarınızla iletişimde kalın

Oyunun hikâye modundaki NPC, yani oynanamayan karakterlerle iletişimde bulunmak işinize sandığınızdan çok daha fazla yarıyor. Bazen bu yapay zekâ karakterler size bulunduğunuz görev ile ilgili tüyo verebiliyor, para kazanabileceğiniz önemli bir olayı aktarabiliyor veya hikâyeye dair önemli bir bilgi verebiliyor.

Bu sebeple oyunun başından itibaren 3 karakterin de e-postasını kontrol edin, cevap verin ve aramaları da yanıtlayın. Bu sayede hem hikâye hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir hem de çeşitli ufak kazançlar sağlayabilirsiniz.

Arama görevlerinde Chop’u yanınızda bulundurun

GTA 5 içerisinde haritada birçok yan görev bulunmakta. Bu yan görevlerden bazıları ‘X kadar Y topla’ tarzında görevler. Bu tarz arama görevlerinde yanınızda Franklin’in köpeği Chop’u bulundurmak zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Eğer Chop aradığınız şeye yakın ise otomatik olarak o maddeye gidecektir, takip ettiğinizde aradığınızı kolayca bulabilirsiniz.

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