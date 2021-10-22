  • Anasayfa
  • Oyun
  • GTA: The Trilogy'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

GTA: The Trilogy The Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı Açıklandı: İşte İlk Görüntüler [Video]

2 dk okuma süresi
155
26
25
8
4
Rockstar Games, oyuncuları heyecanlandıran Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizdeki oyun tutkunları bu oyuna PC, Xbox X/S, PlayStation 5 ya da PlayStation 4 için 529 TL ödemek durumunda olacaklar.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnternet sitesinde bir güncelleme yapan Rockstar Games, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş versiyonlarının çıkış tarihini ve resmi fiyatını açıkladı.

Rockstar Games'in internet sitesinde yapılan açıklamalara göre Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım 2021'de resmen piyasaya sürülecek. Oyunun fiziksel kopyalarına sahip olmak isteyen oyuncuların ise 6 Aralık 2021'e kadar beklemeleri gerekecek. Oyunu şimdiden satın almak isteyen oyuncular ise 3 oyun için oldukça yüksek bir tutar ödemek zorunda olacaklar.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition tüm platformlarda aynı fiyata sahip

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor. Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödeyecekler. 

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition sistem gereksinimleri

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition sistem gereksinimleri

  • Minimum:
    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300 
    • RAM: 8 GB
    • GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
    • Depolama: 45 GB
  • Tavsiye Edilen:
    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
    • RAM: 16 GB
    • GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
    • Depolama: 45 GB

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın PC sürümüne ulaşmak için burada, PlayStation 5 ve PlayStation 4 sürümüne ulaşmak için burada, Xbox Series X/S sürümüne ulaşmak için de burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

GTA

İşte efsane üç GTA oyununun yeni versiyonlarından ilk görüntüler

GTA

GTA

Vice City

San Andreas
İLGİLİ HABER

GTA San Andreas, Vice City ve GTA III Geri Dönüyor: İşte Rockstar'ın Paylaştığı Tüm Detaylar [Video]
155
26
25
8
4
Emoji İle Tepki Ver
155
26
25
8
4
En Güncel Haberler