GTA: The Trilogy'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Rockstar Games, oyuncuları heyecanlandıran Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizdeki oyun tutkunları bu oyuna PC, Xbox X/S, PlayStation 5 ya da PlayStation 4 için 529 TL ödemek durumunda olacaklar.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnternet sitesinde bir güncelleme yapan Rockstar Games, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş versiyonlarının çıkış tarihini ve resmi fiyatını açıkladı.

Rockstar Games'in internet sitesinde yapılan açıklamalara göre Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım 2021'de resmen piyasaya sürülecek. Oyunun fiziksel kopyalarına sahip olmak isteyen oyuncuların ise 6 Aralık 2021'e kadar beklemeleri gerekecek. Oyunu şimdiden satın almak isteyen oyuncular ise 3 oyun için oldukça yüksek bir tutar ödemek zorunda olacaklar.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition tüm platformlarda aynı fiyata sahip

Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor. Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödeyecekler.

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum: İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300 RAM: 8 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280 Depolama: 45 GB

Tavsiye Edilen: İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570 Depolama: 45 GB



Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın PC sürümüne ulaşmak için burada, PlayStation 5 ve PlayStation 4 sürümüne ulaşmak için burada, Xbox Series X/S sürümüne ulaşmak için de burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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