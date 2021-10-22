GTA: The Trilogy - Definitive Edition Tartışma Yarattı

Rockstar, bugün paylaştığı GTA: The Trilogy - Definitive Edition ile oyun dünyasında büyük bir tartışma başladı. Yenilenmiş oyunu 'tamamen yenilenmiş' bir şekilde bekleyen oyuncular haliyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Oyun dünyası merakla GTA serisinin bir sonraki yeni oyunun beklerken Rockstar, son bir yılda iki farklı üzen duyuru gerçekleştirdi. Öncelikle GTA 6’yı göstermesi beklenen PlayStation etkinliğinde GTA V’in PlayStation 5 için yenilenmiş versiyonunu duyurdu, ardından geçtiğimiz günlerde GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas’ın yenilenmiş versiyonlarını çıkaracağını açıkladı.

Bu efsane üçlemenin yenilenmiş versiyonu, duyuruyla birlikte tüm dünyada merakla beklenmeye başladı. Fakat insanların birçoğu, ‘Remastered’ kavramının tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğinden bu oyunların günümüz grafikleriyle yeniden piyasaya sürüleceğini bekliyordu. Haliyle Rockstar’ın bugün paylaştığı görüntüler, pek çok kişide hayal kırıklığı yarattı.

Yenilenen üçlemeden görüntüler geldi:

Rockstar’ın paylaştığı ekran görüntüleri ve videolarda her üç oyunun da yeni ışıklandırmalara ve efektlere ev sahipliği yapacağını gösteriyordu. Fakat bu oyunların yapıldığı dönemdeki imkânlarla oluşturulabilen köşeli ve kutumsu yapılar ve karakterler, orijinalliğini yalnızca yüksek kaliteli kaplamalarla koruyabildi. İşin özü bu oyunlar cilalanmış bir şekilde karşımıza gelecek.

Oyunculardan gelen tepkiler:

GTA üçlemesinin yenilenmiş versiyonu, paylaşılan görüntülerin ardından sosyal medyada oyuncuların, oyun geliştiricilerinin ve hatta bazı şirketlerin gündemine oturdu. Bizler de bu paylaşımların bazılarını sizler için derledik. Gelin, insanların yeni üçlemeye nasıl tepkiler verdiklerine bakalım.

"Grafiklerde hiçbir geliştirme yok neden bunu aynı grafiklere sahip olmak için PlayStation 5'te satın alırsınız ki?"

"Bu 60 dolara değmez"

"Önce / Sonra"

"Yanıtlara bakacak olursak insanların bundan ne bekledikleri konusunda emin değilim. Farka bakın. Nasıl şikayetçi olabilirsiniz?"

"2D kıyafetlerle 3D modeller"

"Buna sahip olacağımızı sanıyordum."