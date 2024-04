GTA6'nın Türkçe yerelleştirme ile piyasaya sürülmesi için sosyal medyada başlatılan bir kampanyada hafta sonu yeniden gündem oldu. Peki gerçekten bir kampanya ile oyuna Türkçe dil desteği gelebilir mi? Rockstar'a sesimizi duyurabilirsek kesinlikle mümkün...

Yerelleştirme konusu, Türk oyunseverlerin yıllardır kanayan yarası olmaya devam ediyor. Bazı oyun şirketleri, inadına yapıyormuşçasına Türkiye'den çok daha küçük bir nüfusa sahip ülkelerde, çok daha az konuşulan dillere dahi destek verirken Türkçeye nedenini anlayamadığımız şekilde destek vermiyor. Bu durum, GTA 6 öncesinde bir kez daha patlak verdi ve Türk oyuncular, oyuna Türkçe dil desteği getirilmesi için kampanya başlattı.

İlk kez 30 Mart tarihinde Konsolum X tarafından yapılan paylaşımla gündeme getirilen kampanya, popüler oyun içerik üreticisi ve Phew Phew Games'in kurucusu Enis Kirazoğlu ve League of Legends, Valorant, Fortnite gibi pek çok popüler yapımın Türkçeleştirilmesinin arkasındaki şirket olan Locpick'in kurucu ortağı Ali Barutçuoğlu'nun paylaşımıyla büyüdü. İlk paylaşımdan yaklaşık 1 hafta sona popüler isimlerin paylaşımlarıyla gündem olan kampanya, an itibarıyla 1 milyon görüntülenmeye yaklaşmış durumda.

Kampanya, Rockstar'ın potansiyeli fark etmesini sağlayabilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu kampanyanın Rockstar için herhangi bir bağlayıcılığı yok. GTA 6'da Türkçe seslendirme ya da alt yazı seçeneği olup olmayacağı yine Rockstar ve Take-Two'daki birkaç yöneticinin kararına bağlı olacak. Yine de böyle kampanyalar birkaç eğer gerçekten Rockstar'ın dikkatini çekebilirse yöneticilerin kulağına su kaçırmaya yarayabilir.

Bilmeyenler için hatırlatalım; Tesla, ön sipariş toplamaya başlayana kadar Türkiye'de çok da fazla otomobil satabileceğini düşünmüyordu. Satışlar başladıktan sonra ise umduğundan çok daha fazla talep geldiği için Türkiye bölümüne ek personel almaya başlamıştı…

Kampanya için paylaşılan ilk tweet şu şekildeydi:

Sevgili Rockstar Games, GTA 6'yı çok merak ediyoruz ve bu oyuna Türkçe dil desteğine yer vereceğinizi canı gönülden umuyoruz.

Bunun için her türlü desteği vermeye hazırız, bizi yarı yolda bırakmayacağınıza yürekten inanıyoruz.



Destek olmak için yapmanız gerekenler:

Öncelikle belirtmeliyim ki, bu etkinlik herhangi bir maddi amaç gütmüyor. Hem

Destek vermek için tek yapmanız gereken yorum bırakmak ve Rockstar Games'in sosyal medya hesaplarını etiketlemek. Lütfen spam olarak yapmayalım, en fazla 2 kez katılım göstermek ve arkadaşlarınızı etiketlemek yeterli olacaktır. RT ve FAV yaparak da destek sağlayabilirsiniz.

Ayrıca aynı mesajı Instagram'da daha detaylı bir şekilde Konsolum kullanıcı adlı hesabımızdan da paylaşıyoruz, lütfen oradan da katılım sağlayın. Rockstar Games’in geliştirdiği, büyük bir ilgiyle beklediğimiz yeni oyunları GTA 6’da Türkçe dil desteğini görmek istiyoruz. Bunun için de bu etkileşimi başlatıyoruz.Destek olmak için yapmanız gerekenler:Öncelikle belirtmeliyim ki, bu etkinlik herhangi bir maddi amaç gütmüyor. Hem Instagram hem de Twitter'da para kazanma özelliğini kapattım.Destek vermek için tek yapmanız gereken yorum bırakmak ve Rockstar Games'in sosyal medya hesaplarını etiketlemek. Lütfen spam olarak yapmayalım, en fazla 2 kez katılım göstermek ve arkadaşlarınızı etiketlemek yeterli olacaktır. RT ve FAV yaparak da destek sağlayabilirsiniz.Ayrıca aynı mesajı Instagram'da daha detaylı bir şekilde Konsolum kullanıcı adlı hesabımızdan da paylaşıyoruz, lütfen oradan da katılım sağlayın.

Enis Kirazoğlu'nun paylaşımı ise şu şekildeydi:

Sevgili Rockstar,

GTA 6 için kutlarım. Harika bir iş çıkaracağınızı biliyoruz! Ancak bir Türk oyuncu olarak lütfen oyununuza Türkçe altyazı eklemeyi de düşünün. Özellikle PC versiyonu Türkiye'de birçok ülkeye göre çok daha fazla satılacak. Türkiye'deki oyun pazarını nasıl değerlendirdiğinizden emin değilim. Ama Türkiye, özellikle bilgisayar oyunlarında çok güçlü. Size garanti ederim, eğer GTA 6, Türkçe altyazılı olursa piyasaya çıktığında satışlar beklentilerinizin üzerinde olacaktır. Burada bu işi hakkıyla yapabilecek çok kaliteli yerelleştirme firmalarımız var. Eminim size her konuda destek olmaya hazırdırlar. Umarım sesimizi duyarsınız.

Ali Barutçuoğlu'nun kampanyaya destek mesajı ise şu şekildeydi:

Nüfusun büyük bir kısmının akıcı olarak konuştuğu tek dil olduğu için Türkçe yerelleştirmesi, ülkemizde satışları inanılmaz derecede etkiliyor. Şirketim Locpick, bazı verileri paylaşmaktan ve GTA6 'nın yerelleştirilmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.