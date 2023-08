Guinness Dünya Rekorları, YouTube kapak fotoğrafında logosunu kullanan videolara telif yağmuruna başladı.

YouTube’da içerik üreten pek çok isim, daha fazla izlenme toplayabilmek için “rekor” veya “dünya rekoru” gibi ifadeleri başlıklarına eklemenin yanı sıra videoların küçük resimlerine Guinness Dünya Rekorları logosu yerleştirebiliyorlar. Fakat görünüşe göre bu durum, biraz haklı bir tepkiye yol açtı.

Birkaç içerik üretici tarafından paylaşılan bilgilere göre Guinness Dünya Rekorları, rekor kırdığına dair ibarelere yer veren içeriklere telif atmaya başladı. Bu içeriklerin tek ortak noktası ise görselinde Guinness’in logosunun yanıltıcı olarak kullanılmasıydı.

Başlığında “Dünya rekoru” geçirene bile telif atıldı:

Guinness’in telif talebiyle karşılaşan isimlerden birisi olan DuckyTheGamer, “i carried a Fortnite Mobile WORLD RECORD HOLDER! (most solo wins in the world)” başlıklı videosunun görseline Guinness logosu yerleştirmişti. Video, 4 yıllıktı.

Aynı şekilde LAZAR da “Breaking EVERY FORTNITE WORLD RECORD” başlıklı videosunun küçük görselinde logoya yer vermişti. Bu video 5 yıllık olmasına rağmen Guinness’in telif talebiyle yayından kaldırıldı.

Bu, neden haklı bir tepki?

YouTube’da bir videonun başlığı ve görseli ne kadar ilgi çekici olursa o kadar başarı şansı bulunuyor. Fakat bu ilgi için içerik üreticileri abartı ve yasal olmayan yollara başvurabiliyor. Guinness Dünya Rekorları’nın lisanslı logosunu kullanmak da bunlardan biri. Bu logo herkes tarafından tanındığından görsele bakan ilk kişinin de dikkatini çeken elementlerden biri oluyor.

Tabii videodaki eylemlerin bir dünya rekoru olup olmadığı konusunda teyit sunulmuyor, bu rekorlar Guinness tarafından değerlendirilmiyor. Yani Guinness’in logosu, burada tamamen ilgi çekmek için yanıltıcı olarak kullanılmış oluyor.

Lisanslı ve birlikteliğinizin olmadığı bir kuruluşa ait logoyu kullanmak da haliyle yasal değil, hatta kurumun itibarını dahi zedeleyebilir. Guinness de muhtemelen gelecekte kötü senaryoların önüne geçebilmek, içerik üreticilerinin ilgi malzemesi olmamak için böyle bir yola başvurdu.