Solarimpact Yacht isimli şirketin tasarladığı yeni ve fütüristik yat, tüm dünyayı hiç durmadan turlayabiliyor.

Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanları oldukça gelişmiş durumda. Bu durumu avantaja çevirmek söz konusu olduğundaysa yenilikçi tasarımcılar harikalar yaratabiliyor. Etkileyici tasarımlara son örnek de İsviçre'den geldi. Zürihli bir şirket olan SolarImpact Yacht AG, özellikle tasarımı ile oldukça dikkat çekici olan yeni bir yat tanıttı.

Şirketin 5 senelik çalışmalarının meyvesi olarak tanıtılan yat; bünyesinde bulunan, bir tenis kortunu kaplamaya yetecek sayıda güneş panelleri sayesinde herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan tüm dünyayı turlayabiliyor. 24 metrelik yat, 10 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede. Aynı zamanda yatta sürüş için kullanılabilen yapay zeka da mevcut.

Tabii ki söz konusu güneş enerjisi olduğu için hava koşullarının da enerji depolamaya uygun olması gerek. Toplamda 300 metrekarelik alanı güneş panelleri ile kaplı olan yat, aynı zamanda dalgalı bir denizde ilerlerken %90 daha az etkilenecek şekilde tasarlanmış durumda. Henüz satışa çıkacağı tarih ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan yatın, izleyeceği fiyat politikası merakla bekleniyor.