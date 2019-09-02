'Canavar Jeomanyetik Fırtına'nın Etkileri Devam Ediyor

Geride bıraktığımız günlerde oldukça güçlü esen bir Güneş rüzgarı, gezegenimizin manyetik alanını etkileyerek oldukça güçlü bir jeomanyetik fırtınanın tetikleyicisi oldu. Uzmanlara göre fırtınanın etkileri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu saatte 800 km hızla esen bir Güneş rüzgarı, Dünya’nın manyetik alanını etkilemişti. Oldukça hızlı esen rüzgarın bu alana çarpması ise uzmanları harekete geçirdi. Söylenenlere göre bu olay, bir başka fırtına olan 2019 yılının ikinci en güçlü jeomanyetik fırtınasını tetikledi. Pazar ve pazartesi günleri arasında kaydedilen bu yılın en güçlü 2. jeomanyetik fırtınası, pek çok bölgeyi de etkisi altına aldı.

Olayla ilgili internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunan Rus bilim insanları, oldukça yüksek hızlara ulaşabilen bu Güneş fırtınasını pazar gününden önce beklemiyordu ancak fırtınanın beklenenden daha önce, cumartesi günü Dünya’ya çarpması tam bir sürpriz oldu.

Fırtına, tüm tahminleri altüst etti:

Araştırmaları yürüten laboratuvara göre “canavar” olarak nitelendirilen bu fırtına, beklenenden önce ortaya çıktı ve 30 Ağustos akşamı tahmin edilen hızının çok üzerine çıktı. Pazar sabahı saatte yaklaşık 400 km hızla esmeye başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde saatte 600 km’ye kadar bir hıza ulaştı. Bununla da yetinmeyen canavar fırtına, hızını birden arttırarak saatte 800 km’ye çıktı.

Jeomanyetik fırtınaları güçlerine göre “G1-G5” arası puanlayan bilim insanları, bu fırtınanın en düşük ikinci puan olan G2 seviyesinde olduğunu söylüyor. Son derece güçlü fırtınalar ise bu puanlamadan maksimum 5 puan alabiliyorlar.

Etkileri hâlâ devam eden jeomanyetik fırtına, bu yılın en güçlü fırtınalarının arasına girdi. Bu denli güçlü bir fırtına, geride bıraktığımız son 8 ay içinde yalnızca bir kez Mayıs 2019’da kaydedilmişti ve G3 düzeyinde bir fırtına olduğu belirtilmişti.