Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 07.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evinde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi olabilecek Samsung Freestyle projeksiyon; otomatik netlemesi, hızlı kurulumu ve 180 derece hareket edebilen projeksiyon standı ile sizlere kolaylık sağlıyor. Ürün, %8 indirim fırsatıyla 16.999,00 TL’ye satışta.

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2400 DPI mouse hassasiyeti, 2.4Ghz bağlantısı ve sessiz tuşları ile Günün Fırsatları arasında bulunan Ugreen mouse, 489,00 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Mac, iPad veya iPhone’unuza kablosuz olarak bağlanabilen ürünü yaklaşık bir aya kadar şarj etmeden kullanabilirsiniz. Ayrıca klavye, örgü USB kablosu ile geliyor. Fiyatı ise şimdi 4.540,05 TL.

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65 inç QLED ekrana, LaserSlim tasarıma ve 4K çözünürlüğe sahip olan Samsung televizyon, %10 indirimle 65.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

1.649,00 TL fiyata ve MagSafe özelliğine sahip olan kılıf, iPhone 16 için uygun. Ayrıca %55 oranında geri dönüştürülmüş silikon materyalden üretilen kılıfın yumuşak dokulu dış yüzeyi sizlere tutuş kolaylığı sağlayacak.

Kullanıcı yorumu:

Hem Latte gibi süt bazlı kahveler hem de Türk kahvesi yapabilme özelliğine sahip olan Karaca Hatır Barista Steel, dijital ekranı ile dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik malzemesi ve 5 fincan kapasitesi ile mutfağınızın vazgeçilmez bir parçası haline gelecek bu makineyi 5.860,98 TL'ye Amazon'dan satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Masanızın dağınık görüntüsünü ortadan kaldırırken kulaklığınıza da saniyeler içinde ulaşmanızı sağlayacak stant, asılabilir yapıda. Çok satanlar arasına da girmeyi başarmış bu ürün, 180,00 TL'ye düştü.

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5 farklı hız ayarı ile istediğiniz sıcaklıkta hava akışı elde etmenize olanak tanıyan Honeywell vantilatör, 80° salınımı sayesinde geniş bir alana etki ediyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan bu ürün, %25 indirimi ve 4.999,00 TL fiyatı ile listemizin son ürünü oluyor.

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