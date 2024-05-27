En çok tercih edilen güvenlik kamerası tavsiyeleri:

Hem ev içinde hem dışında kullanabileceğiniz güvenlik kamerası modelleri arasından en iyi yorum alan ve en çok tercih edilenleri sizler için derledik.

Evlerimizin güvenliğini sağlamada en iyi yardımcılarımız güvenlik kameraları ancak o kadar çok seçenek var ki karar vermek kolay olmuyor. Biz de ister iç mekan ister dış mekan olsun güvenlik kamerası tavsiyesi arayanlar için en iyi listeledik.

Listede ''en iyi güvenlik kamerası markası hangisi?'' sorularına cevap verecek pek çok ürün yer alıyor. Siz de ihtiyaçlarınıza göre size uyan ürünü seçip hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Onunla eviniz daha güvenli: Xiaomi Akıllı Kamera C200

360 derece görüşü olan Xiaomi akıllı kamerayı bebek monitörü ya da evcil hayvan kamerası olarak kullanmak da mümkün. 1080p Full HD görüntüler kaydeden kamera ile her şeyi daha net görebiliyorsunuz.

Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma işlevleri var.

Yeni algoritması sayesinde otomatik hareket izleme özelliği var.

3 adımda kamerayı kullanılabilir hale getirmek mümkün.

Çift yönlü sesli görüşme desteği bulunuyor.

desteği bulunuyor. Geceleri de net görüntüler kaydetmek için gelişmiş gece görüşü var.

''Evde yokken aklım köpeğimde kalıyordu. Aldığımdan beri bütün gün hayvanı izliyorum. Gece görüşü çok iyi. Karanlıkta oldukça iyi görüyorum evi. Her tarafa dönüyor, döne döne odanın her yerini izliyorum. Ses alıyor, evdeki sesleri dinleyebiliyorum, mikrofonu da var, eve de seslenebiliyorum ama hayvanın kafası karıştı, mecbur kalmadıkça ses çıkarmıyorum :) Kayıt için cloud seçeneği var ama saçma sapan bir para. İçine memory card takılıyormuş, 7 günlük kayıt yapıyormuş öyle de, uğraşmadım açıkçası, evi realtime izlemek bana yetiyor. Kayıt ihtiyacım yok. Fişe takılıyken çalışıyor sadece, elektrik gidince falan çalışmıyor. Wifi olmadan da çalışmıyor. Bi üst modelinden nesi eksik bilmiyorum ama temel ihtiyaçlar için ideal, açıyorum uygulamadan köpeğe bakıyorum yani. Arkadaşım da bebeği için aldı, baby monitor olarak kullanacak o da, çocuk içerde uyurken izleyecekler. Bu seviyede bir ihtiyacınız varsa tavsiye ederim.''

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hareketi algılayan Reolink Dış Mekan Güvenlik Kamerası

Geniş açıdan çekimler yapan Reolink kameranın dahili miktrofonu da var. Ortam seslerini kaydettiği için çok daha güvenli. Akıllı algılama teknolojisi olan kamera hareket eden kişi ve araçları yakalıyor. En önemli özelliği ise şüpheli kişi ve araçları gördüğünde gerçek zamanlı uyarılar vermesi.

2560 x 1920 çözünürlüğe sahip.

Hızlandırılmış videolar çekiyor.

Videoları uygulama üzerinden paylaşmak mümkün.

7/24 sürekli kayıt yapabiliyorsunuz.

Kurulumu çok kolay bu kamerayı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gece bile net görüşe sahip TP-LINK PT Ev Güvenliği Wi-Fi Kamerası

Gece görüşü de olan Tp-Link kamera 360 derece dönebiliyor. Bu sayede her yeri görmeniz mümkün. Bir hareket gördü mü hemen size uyarı gönderiyor. Tp-Link kamera ile evdeki her hareketten haberiniz oluyor.

Uygulaması sayesinde kontrolü çok kolay.

1080p yüksek çözünürlüğe sahip.

Kameranın çift yönlü ses desteği var. Bu sayede bebeğinizle ya da patili dostunuzla konuşmanız mümkün.

Ürünü yakından incelemek ve sepetinize eklemek için tıklayın.

Evinizi koruyan Mi Home Kamera

360 derece çekimler yapabildiği için her yeri görebiliyorsunuz. WDR teknolojisi sayesinde zorlu ışık koşullarında bile iyi bir performans gösteriyor. Duvara veya masaya sabitlemek için aksesuarı bulunuyor.

Temiz ve net videolar çekebiliyor.

1080p yüksek çözünürlüğü var.

Kızılötesi gece görüşü de var.

Çift yönlü konuşma desteği de bulunuyor.

Hareketleri algılayabildiği için üst düzey güvenlik sağlayan kamerayı satın almak için tıklayın.

Dış mekana uygun PEEIPM Güvenlik Kamerası

Pil ile çalışan kameranın güneş paneli de var. Bu güneş paneli sürekli bir güç kaynağı sağlıyor. Evinize yaklaşan birini algılayınca sesli alarm veriyor. Çift yönlü iletişimi de olan kamera ile dışarıdakilerle konuşabiliyorsunuz. Akıllı AI sınıflandırması sayesinde birçok şeyi algılayıp ona göre alarm veriyor.

1080p yüksek çözünürlüğe sahip görüntü kalitesi var.

Gece görüşü çok daha renkli, bu sayede çok daha güvenli.

IP66 su geçirmezlik seviyesine sahip bu kameraya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Net görüntüler çeken Hikvision DS-2CE16D0T-EXIPF Tvı 3.6 1080P Ir Bullet

Kablolu bağlantısı olan Hikvision kamera 1080p yüksek çözünürlüğe sahip. Dış mekana uygun kamera ile evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Hikvision kamerayı televizyona bağlayarak canlı şekilde izlemeniz de mümkün.

Gece görüşü bulunuyor. Görüş mesafesi ise 20 mt.

Maksimum 3.3 Watt güç tüketiyor.

Plastik kasası var.

2.8 mm lense sahip.

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Çok yönlü izleme özelliğiyle Neutron Dış Ortam Kamerası

Uygulama üzerinden kontrol edebileceğiniz Neutron kameranın gece görüşü de bulunuyor. 360 derece dönebildiği için her yeri görüyorsunuz. Evinizin etrafında kör noktaları göremeyeceğinizden endişe ediyorsanız bu dış mekan kamerasının çok yönlü izleme özelliği sizi bu endişeden kurtarıyor.

Taralı alan seçme özelliği var.

Hareket, insan ve ses algılayan kamera ile eviniz çok daha güvenli.

Neutron kamerayla sesli iletişim kurabiliyorsunuz.

Su ve toz geçirmiyor.

Gerçek zamanlı bildirim gönderdiği için her şeyden anlık haberiniz oluyor.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesine sahip bu kamera için buraya tıklayabilirsiniz.

Gece görüş özelliği olan Neutron Tra-7210 1080P 2Mp Ir Bullet Ahd Güvenlik Kamerası

Evinizin çevresini rahatça görebilmek için alabileceğiniz Neutron güvenlik kamerası, gece görüş özelliği sayesinde gece ve gündüz evinizin güvenliğini sağlıyor.

3.6 mm sabit lensi var.

1920 x 1080 görüntü kalitesiyle net görüntüler elde edebiliyorsunuz.

''Fiyatına göre görüntüsü gayet iyi. Gece görüş özelliği de var, ben memnun kaldım, tavsiye ederim.''

Bu kamerayı incelemek ve satın almak için tıklayın.

Çift yönlü ses aktarımı sağlayan Brion Vega Bv6000 Bebek Güvenlik Kamerası

Akıllı cihazlarla her yerden izleyebileceğiniz Brion güvenlik kamerası, sesli iletişim imkanı da sunan iyi bir seçenek. Bu kamera HD kalitede görüntüler çekiyor. Anlık görüntü alabileceğiniz ve görüntü kaydedebileceğiniz güvenlik kamerası sayesinde evdeki güvenliği sağlayabiliyorsunuz.

Hareket takibi özelliği bulunuyor.

Otomatik gece görüşü de var.

Çift yönlü ses aktarımı var.

Hem yatay hem dikey hareket edebiliyor.

Uzaktan kontrol edilebilen bu güvenlik kamerası için tıklayın.

360 derece dönebilen C4U Akıllı Güvenlik Kamerası

Duvar montaj aparatı ile gelen güvenlik kamerası ile ister evinizi ister ofisinizi gece-gündüz kontrol edebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sayesinde her şeyi net görmek mümkün. Gece görüş kalitesi de oldukça iyi. Düşük ışıkta bile tam renkli görüntü kaydediyor.

Hareket algılama özelliği bulunuyor.

özelliği bulunuyor. Akıllı telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz.

1080p HD kalitede video çekmek mümkün.

Kızılötesi gece görüşü var.

Kolayca kurulabilen bu güvenlik kamerası için buraya tıklayabilirsiniz.

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