Hackerlar, 11 Eylül'le İlgili Gizli Verileri Sızdıracak

Geçtiğimiz aylarda Orange Is The New Black dizisini çalan hackerlar, bu kez çok daha büyük veriler elde ettiklerini iddia ediyor.

2018'in ilk aylarında, Orange Is The New Black serisinin yeni sezonunu çalmayı başaran ve diziyi yayınlamama karşılığında Netflix'ten fidye isteyen hackerlar, Netflix'in olumsuz yanıtı sonrasında bütün bölümleri internete sızdırmıştı. Tdo_Hack3rs isimli Twitter hesaplarından bu kez daha önemli verilere eriştiklerini belirten hackerlar, siber alemde terör estirmeye devam ediyor. "11 Eylül ile ilgili komplo teorilerine, HiscoxComms'dan ve diğer mecralardan sızdırdığımız 18.000 gizli dokümanla cevap vereceğiz." Bir süre sonra yukarıdaki tweet silinse de bu hacker grubunun şakasının olmadığı daha önceki olaylardan biliniyor. Bir süre önce de aynı grup, çaldığı gizli verileri dark web forumlarında satışa çıkarmıştı. Hiscox yetkililieri, ABD ve İngiltere'nin yasal desteğini aldıklarını ve süreci kazasız atlatacaklarını belirtiyor.

