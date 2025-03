Teknoloji dünyası için oldukça hareketli bir hafta daha geride kaldı. Peki bu haftanın dikkat çeken gelişmeleri nelerdi?

Teknoloji dünyası için oldukça hareketli hareketli bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yapay zekâdan otomotiv sektörüne kadar hemen her alanda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Peki bu haftanın öne çıkan haberleri nelerdi? Bu içeriğimizde bu hafta gözünüzden kaçmış olabilecek gelişmelerin bir hatırlatmasını yapacağız. Dilerseniz lafı uzatmadan detaylara geçelim.

İşte bu haftanın öne çıkan gelişmeleri (17-22 Mart)

Counter Strike 1.6 efsanesi geri dönüyor. CS: Legacy isimli remake sürüm duyuruldu ve ilk fragmanı da yayımlandı.

Mercedes-Benz'in ülkemizde de çok sevilen modelleri A ile B serisinin üretiminin sona ereceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre CLA, giriş seviye Mercedes-Benz olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, arap saçına dönen One UI 7 arayüzü ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile yeni arayüzün ne zaman kullanıma sunulacağı gün yüzüne çıkmış oldu. Ayrıca One UI 7 alacak modellerin listesi de güncellendi.

GPU sektörünün bir numarası NVIDIA, GTC 2025 etkinliklerinde kişisel süper bilgisayarlarını duyurdu. Bu süper bilgisayarlar, harici sunuculara ihtiyaç duymadan yapay zekâ modelleri çalıştırabiliyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'de de çok sevilen crossover modeli T-Roc'u yenilemeye hazırlanıyor. Test aşamasındayken görüntülenen yeni T-Roc, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Bilim insanları, kulaklık olmadan sesleri sadece kendimizin duymasını sağlayan yeni bir ses teknolojisi üzerinde çalışmaya başladılar.

NanoPhone isimli çok küçük bir telefon duyuruldu. Bir cüzdana bile sığabilecek kadar küçük olan telefon, işlevselliğiyle de dikkat çekiyor.

iOS 18.4 ile iPhone'lara gelecek bazı özellikler ortaya çıktı. Yeni sürüm, çok konuşulacak gibi görünüyor.

BYD, en ucuz otomobilini Avrupa pazarına getireceğini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Çin'de Seagull olarak isimlendirilen otomobil, Avrupa'da Dolphin Surf olarak anılacak.

Türkiye'de çok satmasına kesin gözüyle bakılan Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 isimli telefonlar Türkiye'de satışa sunuldular. Fiyatları da hiç fena değil.

OpenAI, ses odaklı yeni yapay zekâ modellerini duyurdu. Tüketiciler artık metinden sese dönüştürme işlemleri için bu modellerden faydalanabilecekler.

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri The Last of Us Part 2 Remastered PC'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Güncel bilgisayarlar, bu oyunu rahatlıkla oynatabilecekler.

Renault, Espace olarak isimlendirdiği D-SUV otomobilini yeniledi. Yeni Espace, bugüne kadarki tüm Espace'lerden çok daha iyi görünüyor.