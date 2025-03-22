Bu Hafta Öne Çıkan Teknolojik Gelişmeler: Haftanın Özetini İsteyen Buraya!

5 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Bu Hafta Öne Çıkan Teknolojik Gelişmeler: Haftanın Özetini İsteyen Buraya!
Teknoloji dünyası için oldukça hareketli bir hafta daha geride kaldı. Peki bu haftanın dikkat çeken gelişmeleri nelerdi?

Teknoloji dünyası için oldukça hareketli hareketli bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yapay zekâdan otomotiv sektörüne kadar hemen her alanda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Peki bu haftanın öne çıkan haberleri nelerdi? Bu içeriğimizde bu hafta gözünüzden kaçmış olabilecek gelişmelerin bir hatırlatmasını yapacağız. Dilerseniz lafı uzatmadan detaylara geçelim.

İşte bu haftanın öne çıkan gelişmeleri (17-22 Mart)

Counter Strike 1.6 efsanesi geri dönüyor. CS: Legacy isimli remake sürüm duyuruldu ve ilk fragmanı da yayımlandı.
İLGİLİ HABER

Efsanelerin Efsanesi Counter-Strike 1.6 Geri Dönüyor! Tamamen Bağımsız Remake CS: Legacy Duyuruldu, İlk Fragman Geldi [Video]

Mercedes-Benz'in ülkemizde de çok sevilen modelleri A ile B serisinin üretiminin sona ereceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre CLA, giriş seviye Mercedes-Benz olacak.
İLGİLİ HABER

Bir Devrin Sonu: Mercedes A Serisi ve B Serisi Otomobillerin Üretimi Sonlandırılıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, arap saçına dönen One UI 7 arayüzü ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile yeni arayüzün ne zaman kullanıma sunulacağı gün yüzüne çıkmış oldu. Ayrıca One UI 7 alacak modellerin listesi de güncellendi.
İLGİLİ HABER

Samsung, One UI 7 Güncellemesinin Yayımlanacağı Tarihi Açıkladı: İşte Güncellenecek İlk Telefonlar
İLGİLİ HABER

Yılan Hikâyesine Dönen One UI 7 Güncellemesini Alacak Telefon Listesi Güncellendi: İşte Eklenen Yeni Telefonlar!

GPU sektörünün bir numarası NVIDIA, GTC 2025 etkinliklerinde kişisel süper bilgisayarlarını duyurdu. Bu süper bilgisayarlar, harici sunuculara ihtiyaç duymadan yapay zekâ modelleri çalıştırabiliyor.
İLGİLİ HABER

NVIDIA, Kendi Yapay Zekâ Modelinizi Çalıştırabileceğiniz Kadar Güçlü Süper Bilgisayarlarını Duyurdu

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'de de çok sevilen crossover modeli T-Roc'u yenilemeye hazırlanıyor. Test aşamasındayken görüntülenen yeni T-Roc, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.
İLGİLİ HABER

2026 Model Volkswagen T-Roc'ın Tasarımı Ortaya Çıktı (Toyota mı Yaptı Bunu?)

Bilim insanları, kulaklık olmadan sesleri sadece kendimizin duymasını sağlayan yeni bir ses teknolojisi üzerinde çalışmaya başladılar.
İLGİLİ HABER

Yeni Bir Ses Teknolojisi 'Aklınızı' Değil 'Kulaklığınızı' Başınızdan Alacak

NanoPhone isimli çok küçük bir telefon duyuruldu. Bir cüzdana bile sığabilecek kadar küçük olan telefon, işlevselliğiyle de dikkat çekiyor.
İLGİLİ HABER

"Yere Düşürsem Süpürge Çeker!" Dedirtecek Kadar Küçük Telefon Tanıtıldı!

iOS 18.4 ile iPhone'lara gelecek bazı özellikler ortaya çıktı. Yeni sürüm, çok konuşulacak gibi görünüyor.
İLGİLİ HABER

Çok Yakında Çıkacak iOS 18.4 ile iPhone'lara Gelecek 4 Yeni Özellik

BYD, en ucuz otomobilini Avrupa pazarına getireceğini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Çin'de Seagull olarak isimlendirilen otomobil, Avrupa'da Dolphin Surf olarak anılacak.
İLGİLİ HABER

BYD Resmen Duyurdu: En Ucuz Elektrikli Otomobili Avrupa'ya Geliyor!

Türkiye'de çok satmasına kesin gözüyle bakılan Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 isimli telefonlar Türkiye'de satışa sunuldular. Fiyatları da hiç fena değil.
İLGİLİ HABER

Orta Segmentin Kralları Samsung Galaxy A56 ve A36, Çok Sevineceğiniz Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu!

OpenAI, ses odaklı yeni yapay zekâ modellerini duyurdu. Tüketiciler artık metinden sese dönüştürme işlemleri için bu modellerden faydalanabilecekler.
İLGİLİ HABER

OpenAI, Yeni Ses Modellerini Tanıttı: Artık Arka Plan Gürültüsü Vız Gelir, Tırıs Gider!

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri The Last of Us Part 2 Remastered PC'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Güncel bilgisayarlar, bu oyunu rahatlıkla oynatabilecekler.
İLGİLİ HABER

The Last of Us Part 2 Remastered PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Herkes Oynasın İstemişler Gibi...)

Renault, Espace olarak isimlendirdiği D-SUV otomobilini yeniledi. Yeni Espace, bugüne kadarki tüm Espace'lerden çok daha iyi görünüyor.
İLGİLİ HABER

2025 Model Renault Espace Tanıtıldı: Şimdiye Kadarki Espace'lerin En İhtişamlısı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), geçtiğimiz hafta hack'lenen TurkNet ile ilgili resmî açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile kaç TurkNet verisinin ele geçirildiği ve bu verilerin neler olduğu gün yüzüne çıkmış oldu.
İLGİLİ HABER

KVKK'dan Hack'lenen TurkNet Hakkında Açıklama: Kaç Kişinin Verisinin Çalındığı Belli Oldu!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler