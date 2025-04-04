Yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk adımı olan Superman filminden dört dakikalık fragman yayımlandı.

DC Sinematik Evreni'nin sıfırdan başlatıldığı yeni Superman filminden ilk fragman geldi. Dört dakikalık bu fragman, Cinema-Con etkinliğinde tanıtıldı ve 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek film hakkında ilk ipuçlarını verdi.

Warner Bros., Las Vegas’ta düzenlenen Cinema-Con etkinliğinde yeni Superman filmini görücüye çıkardı. Etkinliğe katılan sektör temsilcileri, filmden bazı özel sahneleri ilk izleyenler arasında yer aldı.

Green Lantern ve Hawkgirl de kadroda

Dört dakikalık fragman, Warner Bros. tarafından çevrim içi olarak paylaşıldı. Görüntülerde, ağır yaralanan Superman’in özel güçlere sahip köpeği Krypto tarafından Yalnızlık Kalesi’ne götürüldüğü ve burada akıllı robotlar tarafından tedavi edildiği sahneler yer aldı.

James Gunn’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, DC’nin yeni sinematik evrenindeki ilk film olarak açıklandı. Superman karakterine bu kez David Corenswet hayat verdi. Yapımda ayrıca Rachel Brosnahan Lois Lane’i, Nicholas Hoult ise Lex Luthor’u canlandırdı. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer aldı.

Yapımda yalnızca Superman’e değil, Green Lantern, Hawkgirl ve Rick Flagg Sr. gibi farklı DC karakterlerine de yer verildi. Çizgi romanlardan uyarlanan bu hikâye, stüdyo tarafından yeni evrenin başlangıç noktası olarak tanımlandı. Warner Bros., filmin 11 Temmuz 2025’te sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.

Filmin ilk fragmanı: