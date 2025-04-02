Tesla CEO'su Elon Musk nedeniyle Tesla'ya yönelik süren boykot ve protestolar sonrası şirket son iki yılın en kötü satış performansını yaşadı.

Tesla, 2024’ün ilk çeyreğinde 336.681 araç teslim ederek son iki yılın en kötü performansını sergiledi.

Şirketin bu düşüşü elbette CEO Elon Musk’ın siyasi hamlelerine yönelik artan tepkilerden kaynaklanıyor. Son günlerde Tesla sahipleri bile yaşanan vandalizmin eşiğinde araçlarını gizlemenin yollarını arıyor.

Satışlar tüm pazarlarda ciddi oranda düşüş gösterdi

Musk’ın federal kurumları hedef alan DOGE’deki rolü ve Almanya’daki aşırı sağcı AfD’ye verdiği destek birçok insanın tepkisine yol açtı. Tesla'nın en büyük pazarlarından Avrupa ve Çin'de satışlar düşerken, ABD’de de "Tesla Takedown" protestoları gündeme damga vurdu.

Wall Street beklentileri 408.000 teslimat yönündeyken, Tesla’nın bu hedefin çok altında kalması yatırımcıları da endişelendirdi. Satışlar Avrupa’da %49, Almanya’da %76, Çin’de ise %11,5 düşüş yaşadı.

Hisse tarafında da kayda değer düşüş sürerken, Tesla Model Y'nin yenilenmiş versiyonu ve düşük maliyetli yeni modellerle toparlanmayı hedefliyor.