Half-Life: Alyx, Far Cry 5 Grafikleriyle Tekrardan Yapıldı

Half-Life: Alyx'in bir haritası olan City 17, Far Cry 5'te yeniden yapıldı. Reddit'ten bir kullanıcı, haritanın detaylarından ödün vermeden haritayı adeta baştan yarattı.

Half-Life, geçtiğimiz aylarda sanal gerçeklik oyunu olan Half-Life: Alyx ile karşımıza çıktı ve bu oyun, oyuncular tarafından çok ilgi gördü. Oyun, Half-Life serisinin ilk sanal gerçeklik oyunuydu. Reddit’ten bir kullanıcı, oyunun en sevilen haritası olan City 17’yi Far Cry 5 haritasına dönüştürdü. Haritanın her bir ayrıntısına yer veren tasarımcı, oyunda görmeye alışılan manzaraları Far Cry 5'e taşıdı.

Half-Life: Alyx, Half-Life'ın sanal gerçeklik oyunu olduğundan oyundaki görseller için muazzam diyebiliriz. City 17, kocaman kale manzarası ve çatılarıyla ünlü olan bir Half-Life: Alyx haritası. Oyunu oynayan hemen hemen herkesi büyüleyen harita, insanların hafızalarına kazınmış durumda.

City 17’ye bir de bu şekilde bakın:

Kıyamet sonrası yaşamı iliklerinize kadar hissettiren bu harita, oyunu oynarken sizi adeta içine çekiyor. Elinizdeki silahla yan odadan çıkanları vurmak isterseniz, o zaman haritayı Far Cry 5 üzerinden oynamanızı öneririz. Böyle güzel bir haritada Far Cry 5 deneyimi yaşamak, tüm Far Cry oyuncularını sevindirebilir.

Haritayı merak edenlerin Half-Life: Alyx sahibi olmasına gerek yok. Reddit’te SaintPerkle kullanıcı adlı tasarımcı, haritayı Far Cry 5’e uyarlamış durumda. Eşyalar ve balkonlar dâhil olmak üzere tekrar yapılan bu harita gerçekten çok güzel görünüyor. Half-Life: Alyx’in gözetim ofisine bile yer veren tasarımcı, işini çok ciddiye almış gibi.

Tabii ki bu harita kullanıcılara tam anlamıyla bir sanal gerçeklik deneyimi sunmuyor ama amacın o olduğunu da sanmıyoruz zira bunun bir Far Cry 5 haritası olduğunu unutmamakta fayda var. Oyunun PC versiyonunda oynanabilen haritaya buradan ulaşabilirsiniz. Harita hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.