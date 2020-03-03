Half Life: Alyx’in Yeni Oynanış Videoları Yayınladı

Sadece VR cihazları ile oynanabilecek bir Half Life oyunu olan Half Life: Alyx’in 3 yeni oynanış videosu yayınlandı. Toplamda oyunun yaklaşık 10 dakikasını gösteren videolarda oyunda yer alacak ışınlanma gibi özellikler de görülebiliyor.

Half Life hayranları bir süredir çalışmaları devam eden VR cihazlarla oynanacak Half Life: Alyx’i bekliyor. Half Life: Alyx’i geliştiren şirket olan Valve, geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihini açıklamıştı. Şimdi de Half Life: Alyx’in oynanış videoları yayınlandı.

Yayınlanan videolardan ilkinde oyunda yer alacak ışınlanma özelliği görülüyor. Oyunda yer alan ışınlanma özelliği ile oyuncular gitmek istedikleri bir yere işaret ederek o noktaya ışınlanabiliyorlar. Bir noktada bir noktaya ışınlanmayı sağlayan özelliği kullanmak için oyuncuların görüş alanlarındaki bir noktayı işaretlemeleri yetiyor.

Half Life: Alyx’in yayınlanan ikinci oynanış videosunda analog kontrollerle yapılabilen FPS serbest hareketleri görülüyor. Videoda görülen hareket stili sürekli hareket olarak isimlendirildi. VR cihazlarla bu şekilde rahatça hareket edilebilmesi, oyunun Half Life oyuncularına iyi bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Üçüncü videoda ise ışınlanma özelliğine benzeyen bir noktadan bir noktaya atlama hareketi görülüyor. Oyunda bu harekete Shift hareketi ismi verildi. Shift hareketi ile tıpkı ışınlanmada olduğu gibi oyuncular görüş alanlardaki bir yeri seçerek hızlıca o noktaya geçebilecekler. Shift hareketinde ışınlanmadan daha hızlı bir şekilde seçilen noktaya geçilebiliyor.

Half Life: Alyx’in yayınlanan 3 oynanış videosu, oyunun VR hareket stillerini göstermenin yanında, oyunun içinden toplamda 10 dakika görülmesini sağladı. Hareketlerin yanında oyunda yer alan silah, düşman, bulmaca ve ortamlara genel bir fikir videolar sayesinde edinilebiliyor.

Valve, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile VR cihazları ile oynanabilecek Half Life: Alyx’in 23 Mart’ta oyunculara sunulacağını açıklamıştı. Oyunun sadece pahallı VR cihazları ile oynanması, oyuna ulaşabilecek insan sayısını azaltıyor. Ama yine de VR deneyimi ile Half Life’ı birleştirmekten zevk alacak insanlar için büyük macera önümüzdeki günlerde hayatımızda olacak.

Half Life: Alyx'in oynanış videoları: