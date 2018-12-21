Halo Infinite'te 4 Kişilik Split-Screen Modu Olacak

Online oyunculuğun gelişmesiyle adeta paçavra gibi bir kenara atılan split-screen modu, Halo Infinite'te bulunacak.

Daha güçlü konsollara geçildikten sonra, split-screen modları bir anda piyasadan silinip gitti. 2-3 arkadaşın evde oyun keyfini iliklerine kadar hissettiği, neredeyse yarış oyunlarının tamamında gördüğümüz özelliği artık mumla arar olduk.

Microsoft'un efsane serisi Halo'nun en yeni yapımında bu özelliğe yeniden kavuşuyoruz. 343 Industries cephesinden gelen habere göre Halo Infinite de dahil olmak üzere bundan sonra piyasaya çıkacak olan bütün Halo oyunlarında split-screen modu yer alacak.

E3 2018 konferansında duyurulduktan sonra hakkında çok fazla bilgi alamadığımız oyunda hem split-screen'e özel hikaye modu bulunacak hem de arkadaşlarınızla deadmatch ve team deadmatch modlarında kapışma imkanı bulacaksınız.

Henüz çıkış tarihi açıklanmayan Halo: Infinite'in 2019 yılında PC ve Xbox One için piyasada olması bekleniyor.