Eminiz ki bugüne dek hapşırırken kalbin “bir anlık” durduğunu duymuşsunuzdur. Bu durum, aslında gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Neredeyse herkes, senelerdir bu iddianın doğru olduğunu düşünüyor. Ancak bunun bir şehir efsanesinden ibaret olması ihtimaller dahilinde değil mi?

Gelin birlikte doğruluğuna bakalım.

Aslında bu iddianın temeli, Orta Çağ’a kadar uzanıyor.

Hapşırık, bildiğimiz üzere burnumuzun kir, toz ve yabancı maddeleri vücuttan atmak için uyguladığı bir savunma mekanizması. Tabii bu esnada, akciğerin sıkışması gibi vücudumuzun içinde de birtakım olaylar yaşanıyor.

Göğsümüzde büyük bir basıncın etkisiyle kalbe giden kan akışınca ciddi değişimler yaşandığı doğru. Bu durumun etkisiyle kalp, daha hızlı ya da daha yavaş atabiliyor. İyi haberi de verelim: Kalp durmuyor!

Kalbimiz, hapşırma esnasında durmasa da beyinde anevrizmaların yırtılma ihtimali var.

Konuyla ilgili birçok uzman, yalnızca kalp ritminin etkilendiğini, kalbin durmasının mümkün olmadığını söylüyor. Üstelik bu konuyla ilgili yapılan bilimsel bir çalışma da yok.

“Peki bir de hapşırığı tutarsak kalbimizin durabileceği söyleniyor, bu iddianın doğruluğu nedir?” dediğinizi duyar gibiyiz. Elbette hapşırığı tutmak, pek doğru değil. Ancak yine bu da kalbin durmasına sebep olmuyor. Tuttuğunuz hapşırık, basınç arttığı için ancak göz, kulak ve boğaza zarar verebilir.

Dolayısıyla hıçkırık kalbi durduruyor olmasa bile gelen hapşırığı tutmak da hiç sağlıklı değil.

İlginizi çekebilir: