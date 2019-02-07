Ford Harley-Davidson F-150'ler Chicago Auto Show'a Katılacak

Geçtiğimiz yıl Milwaukee, ABD’de yapılan Harley-Davidson etkinlikleri için üretilen konsept araç satışa çıkıyor.

ABD’nin en köklü otomobil üreticilerinden olan Ford, ülkenin en eski motosiklet üreticilerinden Harley-Davidson’un 115. yıl etkinliklerine katılmış, ikonik motosikletlerden ilham alarak tasarlanan bir de konsept Ford F-150 sergilemişti.

Pikap o kadar büyük ilgi gördü ki Ford, bu modeli seri üretime almaya karar verdi. Chicago Auto Show’da sahne alacak olan araç, daha sonra Ford bayilerinde satışa sunulacak.

Aslında Tuscany’li otomobil üreticileri ile Milwaukee'li motosiklet üreticilerinin işbirliği geçmişe dayanıyor. 2000 yılından 2012 yılına kadar toplam 70,000 adet Harley-Davidson Ford F-150 satıldı. Bu araçlarda 70 özel farklı parça bulunacak.

Araç genel olarak konsept versiyonuna benziyor. 22 inçlik ‘Fat Boy’ tekerleklere sahip olan pikapın kaputunda fonksiyonel bir havalandırma bulunuyor. Ön ızgarası biraz daha farklı olan bu aracın ızgarasında turuncu hat çizgileri göze çarpıyor. Ön tampon da yenilendi ve LED ışıklar tampona entegre edildi. Araca özel bir kalkış kiti ve Fox performans şok emici yerleştirildi. Böylece yeni Harley-Davidson Ford F-150 daha iyi bir sürüş tecrübesi ve daha kolay kontrol sunuyor. Aracın egzozu da turuncu renkte boyandı ve pikapın çeşitli yerlerine Harley-Davidson logosu yerleştirildi.

Aracın iç tasarımı da yenilenirken burada da detayları renklendirmekte turuncu renk seçildi. Orta konsola yerleştirilen bir armada araca özel bir sayı yer alırken, markalı paspaslar ve turunculu metal göstergelerle ön konsol tamamen farklı bir görüntüye kavuştu.

Ford, bu yıl için 1000’den fazla Harley-Davidson F-150 üretmeyi planlıyor. Araçların fiyatı ise 84,995 dolardan başlıyor.