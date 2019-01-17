Otomobil sektörü gün geçtikçe elektrikli araçlarla daha fazla karşımıza geliyor. Geleceğe yönelik yatırım yapmak isteyen Ford'un F Serisi pikaplarında da elektrikli seçeneği mevcut olacak.

Ford'un efsanesi F serisindeki pikaplarda yakında elektrikli seçeneğine sahip olacak. Tüm araba piyasasının yavaş yavaş elektrikli araçlara geçtiğini düşünürsek bu düzenleme, yeni araçların 'geleceğe yönelik' bir hedefin göstergesi olarak kabul edilebilir.

Ford'un küresel piyasa başkanı Jim Farley, Detroit'te düzenlediği basın toplantısında yeni seriyi duyurdu. Farley, seride hem bataryalı hem de hibrit araç seçeneklerinin olacağını belirtti.

Şirket, geçen yıla nazaran her zamankinden daha fazla efor sarf etti. 2022 yılına kadar 40 elektrikli araç üretme hedefiyle 11 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu araçlardan bazıları ise tıpkı 'Mustang esintili SUV'lar gibi tamamen klasik modellerin elektrikli versiyonları olacak.

Ford yeni piyasaya sürülecek pikapların kendilerine oldukça büyük bir kâr sağlayacağını biliyor. Bu yüzdendir ki sermayesinin %90'ınını bu işlere adamış durumda. Geçen yıl bir milyon adet F serisi pikap satan Ford, gelecek yıllarda daha küçük çaplı şirketler için büyük bir engel teşkil edebilir.