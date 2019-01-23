Pick-up sınıfının iddialı oyuncularından Ford Ranger yenilendi. Yeni 2.0 litrelik motoru ve 10 ileri otomatik vitesiyle gönlümüze taht kurmaya geliyor.

Ford, geçtiğimiz Ağustos ayında Avrupa pazarı için Ranger Raptor modelini tanıtmış ve ayrıca 2019 yılında çıkaracağı yeni performanslı modelleri hakkında bilgi vermişti.

Yeni modeller için şu an “facelift” (makyajlama) tabiri çok uygun olmayabilir, çünkü görsel değişiklikler minimum seviyede tutulmuş. Ön tamponda bulunan sis lambalarında yeni bir tasarım direkt gözümüze çarpıyor. İç tarafındaki değişikliklere baktığımız zaman neredeyse değişiklik yapılmamış diyebiliriz. Ranger’ın biraz daha pahalı versiyonlarında premium deri seçeneklerini görebiliyoruz.

Asıl önemli değişikliklerin kaputun altında olduğunu gördük. Avrupa’lı Ranger, Ford ailesine yeni katılan 2.0 litrelik EcoBlue teknolojili motoru kullanıyor. Bulunduğunuz ülke ve pazar şartlarına bağlı olarak 130, 170 veya 210 beygirlik modeller arasından hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. İlk iki seçenekte tek turbolu bir motor var ve eski 2.2 TDCI motorun yerine sunuluyor. Sonuncu ve en güçlü seçenek olan 210 beygirlik modelde çift turbo bulunuyor ve 3.2 litrelik, 5 silindirli eski TDCI motorun yerine sunuluyor.

Ford, Avrupalı müşterilerine, Amerika’da en çok satılan modellerden birisi olan 2.3 litrelik Turbo-benzinli motor seçeneği sunmayacak.

Yine standartlarını değiştirmeyen Ford Ranger, bütün modellerde 4 tekerlekten çekiş sunacak. Aileye yeni katılan 2.0 motorun gücünü, 10 ileri otomatik vites yardımıyla 4 tekere aktaracak. 10 ileri otomatik vitesin bu segment için yeni bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Standart 6 vitesli manuel versiyonuna göre yakıt ekonomisine %10 katkısı olacağı düşünülüyor.

Ford’un iddiasına göre yeni Ranger Avrupa’daki, yayayı tespit eden çarpışma önleyici sisteme ve akıllı hız sınırlayıcıya sahip ilk pick-up. Araç bunun yanı sıra anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma sistemini de barındırıyor.