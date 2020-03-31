HAWC, Işık Hızının Sabit Olup Olmadığını Test Ediyor

High Altitude Water Cherenkov (HAWC) Gözlemevi, ışık hızının her yerde sabit olup olmadığına dair yapılan testlerde önemli sonuçlar elde etti. Yeni ölçümler, nerede olursanız olun veya ne kadar hızlı hareket ederseniz edin fizik kurallarının geçerli olduğunu söylüyor.

Sierra Negra Yanardağı'nda bulunan bir gama ışını ve kozmik ışın gözlemevi olan High Altitude Water Cherenkov (HAWC) Gözlemevi tarafından yapılan yeni ölçümler, keşfedilen en yüksek enerjilere göre nerede olursanız olun ya da ne kadar hızlı hareket ederseniz edin fizik yasalarının geçerli olduğunu doğruluyor. Bu noktada rekor kıran gama ışınlarının gözlemlenmesi, Lorentz Invariance'ın sağlamlığını da kanıtlıyor.

Lorentz Invariance, Standart Fizik Modeli’nin önemli bir parçası olarak biliniyor. Bununla birlikte Standart Model ötesi fizik hakkında ortaya atılan birkaç teori, Lorentz Invariance’ın en yüksek enerjilerde olmayabileceğini söylüyor. Bu teorilere göre Lorentz Invariance ihlal edilirse farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Örneğin gama ışınları, bilinen ışık hızından daha hızlı veya yavaş hareket edebilir. Bu noktada bahsi geçen ışınlar daha hızlı olsaydı, bu yüksek enerjili fotonlar düşük enerjili parçacıklara dönüşür ve asla Dünya’ya ulaşamazdı.

100 TeV enerjisinde fotonlar üreten kaynaklar tespit edildi:

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda Nötron Bilim ve Teknoloji grubunda bir astrofizikçi olan Pat Harding, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İzafiyetin çok yüksek enerjilerde nasıl davrandığının etrafımızdaki dünya için gerçek sonuçları var. Kuantum yer çekimi modellerinin çoğu, göreli davranışın çok yüksek enerjilerde parçalandığını söylüyor. Bu kadar yüksek enerjili fotonları gözlemlememiz, göreliliğin 100 kattan fazla olduğu enerji ölçeğini yükseltiyor.”

HAWC Gama Işını Gözlemevi, yakın zamanda herhangi bir hızlandırıcıda mevcut olandan çok daha yüksek enerjili olan 100 TeV (görünür ışığın enerjisinin trilyon katı) enerjisinde fotonlar üreten bir dizi kaynak tespit etmeyi başardı. HAWC, bu gama ışınlarını görebildiği için Lorentz Invariance’ın sahip olduğu menzili de 100 kat artırıyor.

Konu hakkında konuşan Pat Harding, astronomik mesafelerden bile daha yüksek enerjili gama ışınlarının tespitinin görelilik kontrollerini daha katı hâle getireceğini söyledi. Harding, ayrıca HAWC’ın önümüzdeki yıllarda daha fazla veri toplamayacağını ve Los Alamos liderliğinde bu durumu daha fazla inceleme fırsatı bulacaklarının da altını çizdi.