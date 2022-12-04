Muhtemelen bu yazıya tıklamadan önce “Keşke benim de hayatım film olsaydı da hayatta kalma mücadelemi herkes görebilseydi” dediniz. İşte tam da bu sırada sizlere öyle hayatta kalma filmleri önereceğiz ki izlerken “Benim hayatım neymiş, bir de şu hayatlara bak yahu” diyeceksiniz. Hadi gelin bugüne kadarki en iyi hayatta kalma filmlerinden bahsedelim.

Hayatımızın her aşamasında bizi bekleyen daha doğrusu aşılması gereken engel ve zorluklara rastlarız. Bazen öyle güç gelir ki bu engelleri aşmak, hatta bazen bu yolda öyle yalnız olduğumuzu hissederiz ki bizi anlayabilecek ya da daha önce bu yoldan, bu engellerden geçmiş tecrübeli insanları arar gözlerimiz. Eğer böyle insanların bile hayatınızda yer almadığını düşünüyorsanız sakın ha üzülmeyin.

Birazdan saymış olacağımız bu filmleri hayata bir süreliğine ara verip, çayınızı belki kahvenizi ya da ne içiyorsanız onu alıp izlediğinizde sizi engellerinizi aşmak için gereken şeyleri düşünmeye itecek, kısa süreliğine de olsa kaliteli bir aktivitede bulunacaksınız. Belki bir doğal afetle mücadele, belki bir insanlık çatışması yahut savaşın içinde olmak, hatta bir yerde mahsur kalmak gibi çeşitli konulara sahip birbirinden enfes, öğretici, en iyi hayatta kalma filmlerini derleyeceğiz. Hazırsanız listeye başlıyoruz.

IMDb puanlarına göre en iyi hayatta kalma filmleri:

The Revenant

Cast Away

Gravity

Life of Pi

The Martian

Into the Wild

The Day After Tomorrow

I Am Legend

Avcı mısın yoksa av mı?: The Revenant

Tür: Vahşi Batı, Dram, Macera

Yıl: 2015

Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

IMDb: 8.0

Hugh Glass adındaki avcımız kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluşta çalışmaktadır. Avlandıkları bölgede kendileri dışında Kızılderililer ve Fransız birlikleri gezmektedir. Av sırasında ekibi yavaşlamamak adına bir boz ayı tarafından ölümcül bir şekilde yaralanan Glass’ı ölüme terk eder. Tabii bölgeyi herkesten iyi bildiği için usta avcımız hayata tutunur. Yaşamak zorundadır çünkü oldukça geçerli bir sebebi vardır.

Tek başına yaşama mücadelesi bir insanı ne kadar değiştirebilir?: Cast Away

Tür: Dram, Macera

Yıl: 2000

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks

IMDb: 7.8

Bir adam düşünelim, hayatı boyunca kentte yaşamış, uçağa binerek dünyayı dolaşmış, sürekli bilgisayar başında yoğun bir iş hayatı geçirmiş, işi yüzünden çevresindekileri bile önemsemeyen biri haline gelmiş. Yine bir gün uçakla seyahat ederken beklenmedik bir şekilde bindiği uçak denize düşer. Fiji’de ıssız bir adada dört yıl tek başına yaşamak zorunda kalır. Peki ya bu yaşam onun bilinç düzeyini ne kadar değiştirmiş olabilir?

Uzaya derken kimse boşluğu kastetmemişti: Gravity

Tür: Bilim-kurgu, Gerilim, Dram

Yıl: 2013

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: George Clooney, Sandra Bullock, Ed Harris

IMDb: 7.7

Zeki bir tıp mühendisi kadın, emekliliğinden önce son kez göreve çıkan astronot bir erkekle onun yönetimindeki mekikle ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda derken keşif yürüyüşü esnasında çarpan bir cisim sonucu mekik parçalanır. Bu iki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Dünya ile iletişimleri kopmuş ve oksijenleri oldukça azdır. Sizce bu iki bilim insanı dünyaya yani eve dönebilecekler midir?

Bir sandalda kimlerle yalnız kalmak isterdiniz?: Life of Pi

Tür: Macera, Dram

Yıl: 2012

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Ayush Tandon

IMDb: 7.9

Hayvanat bahçesi işleten bir ailenin çocuğu olan Pi, ailesiyle birlikte Hindistan’dan Kanada’ya hayvanlarıyla birlikte göç etmektedir. Bindikleri yük gemisi neredeyse tüm canlılarla batar. Ancak bir can kurtaran filikası uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu’nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın mürettabatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Pi’nin hayvanat bahçesinde anlaşmaya çalıştığı Richard Parker adındaki bir kaplan ve 16 yaşındaki Pi’dir. Hayatta kalabilirler mi dersiniz?

Bir aylık erzakla Mars’ta dört yıl yaşamak, işte buna bilim denir: The Martian

Tür: Macera, Dram, Bilim-kurgu

Yıl: 2015

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels

IMDb: 8.0

Mars’a bir astronot ekibi yollanır. Bu ekip görevlerini güzelce yerine getiriyorken bulundukları bölgede bir fırtına çıkacaktır. Fırtına başlamadan önce bütün astronotların tahliye edilerek Dünya’ya dönmeleri planlanır. Tahliye sırasında fırtına yüzünden Mark Watney isimli astronot büyük bir hasar alarak savrulur. Öldü zannedilerek tahliye tamamlanır. Ancak Watney hayattadır. Kısıtlı imkanlarla bilimi kullanarak yaşama tutunmaya çalışır. 1 aylık erzak ile 4 yıl dayanabilmesi gerekmektedir. Watney’in inanılmaz macerasına siz de tanıklık etmelisiniz.

Kalabalıktan sıyrılarak doğada kendini bulan gencin hikayesi: Into the Wild

Tür: Macera, Dram

Yıl: 2007

Yönetmen: Sean Penn

Oyuncular: Emile Hirsch

IMDb: 8.1

Christopher McCandless’ın ilham veren gerçek hikayesinden uyarlanıyor. Christopher, rahat ve konforlu hayatını bırakarak Alaska’nın kırsallarına hayatının en büyük meydan okumasını gerçekleştirip, özgürlüğü yaşamak için yola çıkıyor. Karakterimiz kendini bulmak için doğaya başvuruyor, daha doğrusu dağı ve doğayı seviyor çünkü doğadaki yalnızlık insanın kendisini dinlemesine fırsat tanıyor.

Dünyanın bir yok oluşa sürüklendiği: The Day After Tomorrow

Tür: Macera, Aksiyon, Gerilim, Bilim-kurgu

Yıl: 2004

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: Dennis Quald, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Milhok

IMDb: 6.4

Dünya, doğanın gazabına uğruyorken şiddetli kasırgalar Los Angeles’ı haritadan silmiş, Yeni Delhi karlar altında kalmış, Tokyo her biri top büyüklüğünde dolu yağmurunun etkisiyle yıkılmış, New York ani iklim değişiklikleriyle dev dalgaların tehditi altında kalmıştır. İklim bilim uzmanı Jack Hall, bu duruma bir çözüm bulmak istemektedir.

Dünyada kalan tek insan ama aslında yalnız değil: I Am Legend

Tür: Dram, Gerilim, Bilim-kurgu

Yıl: 2007

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga

IMDb: 7.2

Bir insan yapımı virüsten ötürü bütün insanlar kana susamış zombilere dönüşmüştür. Virüsten etkilenmeyen tek kişi olduğunu düşünen Robert Neville adlı bilim insanı köpeğiyle birlikte direnmektedir. Bu filmin diğer hayatta kalma filmlerinden farkı düşmanın yani zombilerin ilk defa akıllı, düşünebilen, plan kurabilen zombiler olması hatta gece toplanıp baskına gelmeleridir.

Gerek macera, gerek dram, gerekse bilim kurgu içeren, mutlaka izlemenizi, kontrol etmenizi istediğimiz IMDb puanına göre en iyi hayatta kalma filmlerini sizler için sıraladık. Bugüne kadar izlediğiniz en iyi hayatta kalma filmi hangisiydi? 'Bu listede şu film de olmalıydı' dediğiniz bir film var mı? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın.

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