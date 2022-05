Birçoğumuz, en az bir defa da olsa, bir hayatta kalma oyunu oynamışızdır. Özellikle arkadaşlarımız ile birlikte oynadığımızda çok daha eğlenceli bir hâle gelen bu tür, tek başınıza oynadığınızda inanılmaz bir eğlence vaat edebiliyor. Bizler de, sizler için 10 hayatta kalma oyunu tavsiyesinde bulunacağız.

Oyun dünyasının en popüler türlerinden bir tanesi olan hayatta kalma türü, oyunculara daha gerçekçi bir deneyimin yanı sıra; kendi oynanış şemasını ve yaşam biçimlerini uygulamasına olanak sağlıyor. Bu nedenle; diğer oyun türlerine nazaran daha özgür bir oynanış deneyimi sunmakta olan bu türden yapımlar, birçok oyuncunun dikkatini ayrıca çekebiliyor.

Ayrıca, hayatta kalma türünün önemli bir parçasını oluşturmakta olan The Forest ve ARK: Survival Evolved gibi yapımların devam oyunlarının da yolda olduğunu düşünecek olursak, bu türe tekrardan girişmek için oldukça güzel bir zaman gibi gözüküyor. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Zorlu koşullarla mücadele edeceğiniz 10 hayatta kalma oyunu tavsiyesi

Dinozorların çağı: ARK: Survival Evolved

Çıkış tarihi: 27 Ağustos 2017

27 Ağustos 2017 Geliştirici: Studio Wildcard

Studio Wildcard Steam fiyatı: 50 TL

Hayatta kalma türünün en popüler yapımlarından bir tanesi olan ARK, dinozorların var olmaya devam ettiği bir dünyayı konu alıyor. Hiçbir şeyiniz olmadan, tamamen çırılçıplak bir şekilde oyuna başlıyor, bu devasa dünyadaki maceranıza atılıyorsunuz. Öğrenme eşiği birazcık zor olan; fakat, alıştıktan sonra vazgeçilmez bir hâle gelen ARK, açık dünyası ve detaylı inşa ögeleriyle hayatta kalma türünü birleştiriyor.

Gerçek bir hayatta kalma deneyimi: Don’t Starve Together

Çıkış tarihi: 21 Nisan 2016

21 Nisan 2016 Geliştirici: Klei Entertainment

Klei Entertainment Steam fiyatı: 24 TL

Piyasaya sürüldüğünden bu yana popülerliğini korumayı başaran ve sosyal medyada kendisine bolca yer edinmeyi başaran Don’t Starve Together, içerisinde bolca detay barındıran zorlu bir hayatta kalma oyunu. İsterseniz tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz bu yapım, kendi özgün sanat tasarımı ve oynanış yapısıyla ilgi çekmeyi başarıyor.

Duygusal bir yük: Frostpunk

Çıkış tarihi: 24 Nisan 2018

24 Nisan 2018 Geliştirici: 11 bit studios

11 bit studios Steam fiyatı: 50 TL

Listedeki diğer oyunların aksine, strateji tarafına odaklanan bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu olan Frostpunk, sizleri, hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden etkileyebilecek bir yapıya sahip. Dünyada ayakta kalan son şehrin yöneticisi olarak yer aldığınız bu yapım, sizleri çok zorlu kararlar almaya zorlayacak ve kimi zaman vicdanen sorgulatacak düzeyde güçlü bir anlatım diline sahip.

Orta Çağ sevenlere: Medieval Dynasty

Çıkış tarihi: 23 Eylül 2021

23 Eylül 2021 Geliştirici: Render Cube

Render Cube Steam fiyatı: 149 TL

Uzun süren erken erişim sürecinin ardından geçtiğimiz aylarda tam sürümü piyasaya sürülen Medieval Dynasty, gerçekçi bir Orta Çağ deneyimi arayan hayatta kalma severler için güzel bir tercih olabilir. Büyük bir açık dünyada kaybolmak istiyor ve ağır yapıdaki oyunlara ilgi duyuyorsanız, Medieval Dynasty’e bir şans verebilirsiniz.

Olmazsa olmaz: Minecraft

Çıkış tarihi: 18 Kasım 2011

18 Kasım 2011 Geliştirici: Mojang

Mojang PC fiyatı: 56,25 TL

Oyun dünyasının efsaneleşmiş ve neredeyse her platform için piyasaya sürülmüş nadide oyunlarından bir tanesi olan Minecraft, listemizin olmazsa olmazlarından bir tanesi. İçerisinde barındırdığı sonsuz seçenek ve özgürlük ile birlikte en heyecanlı hayatta kalma deneyimlerinden bir tanesini sunabilecek olan yapım, tüm oyuncuların deneyimlemesi gereken bir macera.

Biraz da zombi: Project Zomboid

Erken erişim tarihi: 8 Kasım 2013

8 Kasım 2013 Geliştirici: The Indie Stone

The Indie Stone Steam fiyatı: 32 TL

Gerçekten uzun süren/sürmekte olan erken erişim sürecine ve yaşadığı birçok talihsizliğe rağmen, oyun dünyasının en sevilen hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olan Project Zomboid, detay seviyesi gerçekten yüksek olan bir oyun. İzometrik bir kamera açısına sahip olsa da, gerilim dolu atmosferi ve gerçekçiliğe odaklanan oynanış yapısı sayesinde oyuncuyu kendi içerisine çekmeyi başarıyor.

Su altı fobisi olanların korkulu rüyası: Subnautica

Çıkış tarihi: 23 Ocak 2018

23 Ocak 2018 Geliştirici: Unknown Worlds Entertainment

Unknown Worlds Entertainment Steam fiyatı: 50 TL

2022 yılındaki mevcut teknolojiye rağmen, dünyadaki okyanusların ve bu okyanuslar içerisinde yaşamakta olan canlıların sadece çok küçük bir kısmı keşfedilmişken; Subnautica’nın içerisinde barındırdığı ilgi çekici ve gizemli hikâyeyi tahmin edebiliyorsunuzdur. Son yılların en başarılı hayatta kalma oyunları arasına ismini yazdırmayı başaran yapım, uçsuz bucaksız bir keşif macerası vaat ediyor.

Arkadaşlarla daha eğlenceli: The Forest

Çıkış tarihi: 30 Nisan 2018

30 Nisan 2018 Geliştirici: Endnight Games Ltd

Endnight Games Ltd Steam fiyatı: 32 TL

Genelde, arkadaşlar ile Discord üzerinden geceleri bir araya gelip oynanan bir oyun olan The Forest, hayatta kalma türünün en popüler ve sevilen yapımlarından bir tanesi. İlgi çekici hikâyesi ve eğlenceli oynanışıyla oyuncuları kendisine çekmeyi başaran yapım, Sons of the Forest adı altında bir devam oyununa da kavuşacak.

Tek başına, zorlu bir yolda: The Long Dark

Çıkış tarihi: 1 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017 Geliştirici: Hinterland Studio Inc.

Hinterland Studio Inc. Steam fiyatı: 57 TL

Kıyamet sonrası bir dönemi konu alan The Long Dark, oyuncunun ve doğanın tam anlamıyla baş başa kaldığı bir yapım. Oldukça zorlu koşullara ve birinci şahıs bir bakış açısına sahip olan yapım, oyunculara zorlu mücadeleler sunarken; bu mücadeleri sonuna kadar hissettirmeyi ve zorluklarla yüzleştirmeyi başaran nadir yapımlardan. Zorlu bir hayatta kalma deneyimi arayışında olanlar için vazgeçilmez bir tercih olabilir.

Son dönemin gözdelerinden: Valheim

Erken erişim tarihi: 2 Şubat 2021

2 Şubat 2021 Geliştirici: Iron Gate AB

Iron Gate AB Steam fiyatı: 32 TL

Viking temalı bir hayatta kalma oyunu olan Valheim, İskandinav Mitolojisine ilgi duymakta olan oyuncuların ilgisini bir hayli çekebilir. Son dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi hâline gelen ve sıkça adından söz ettirmeyi başaran yapım, Savaş, inşa ve çeşitli oynanış mekanikleriyle öne çıkıyor. Birçok arkadaşınız ile birlikte oynayabileceğiz oyun, devasa kaleler dâhi inşa etmenize olanak sağlamakta.

An itibariyle hayatta kalma oyunu temalı listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listemizde, her hayatta kalma oyununa yer vermemiz mümkün olmasa da; sizlerin tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.