Doğadaki hemen hemen her canlı, kendilerine bir lider seçer. Ancak neredeyse her hayvan, bunu farklı şekillerde yapar. Peki hayvanlar, liderlerini nasıl seçer?

Hayvanlar âlemi, birbirinden farklı canlılarla dolu. Elbette her birinin fiziksel özellikleri ve habitatları farklı olduğu için birbirlerine lider seçme şekilleri de bambaşka.

Gelin, hayvanların liderlerini nasıl seçtiklerine bakalım.

Örneğin Afrika fil gruplarında sürülerin liderliğini, en yaşlı dişiler üstlenir.

Amboseli Milli Parkı’nda yapılan bir araştırmaya göre dişi filler, tehlikeli aslanların kükremelerini tanıyıp sürülerini korumakla bir hayli başarılılar. Ayrıca hafızalarını kullanarak yiyecek ve su bulma konusunda da birbirlerine rehberlik ediyorlar.

Orka balinalarında da benzer bir durum söz konusu. Dişi orkalar menopoz sonrası, ailesine avlanma yerlerini göstererek tüm aile üyelerinin hayatta kalmalarına yardımcı oluyor.

Afrika’nın benekli sırtlanları, doğuştan gelen bir hiyerarşiye göre bir klan yani topluluk sistemi içinde yaşıyor.

Liderlik, tıpkı bir kraliyet ailesinde olduğu gibi aile içinde değişiyor. Her dişi, annesinden miras aldığı rütbeye göre sınıflandırılıyor ve yiyecek gibi kaynaklara öncelikli erişim kazanıyor.

Bu düzen dişilerin hem daha sağlıklı olmalarını hem de daha fazla yavru sahibi olmalarını sağlıyor. Bilim insanlarına göre benekli sırtlan toplumunda kraliçe, rütbesini annesine göre miras alıyor ve dolayısıyla bilgi ve güç arasında sosyal bir aktarım yaşanıyor.

Bal arıları arasındaki liderlik mücadelesi ise bir hayli çekişmeli.

Arı kolonisi, sıradan dişi arıların özel bir diyetle beslenmesiyle kraliçe adaylarını oluşturuyor. Bu adaylar arasında kıyasıya bir rekabet başlıyor ve hayatta kalan tek arı, kraliçe seçiliyor.

Fakat bu kraliçenin görevi yalnızca yumurtlamakla sınırlı. Yine yeni bir yuva yeri seçme gibi önemli kararlar, izci arılar tarafından demokratik bir şekilde alınıyor. Her izci arı, bulduğu yerin avantajlarını gösteriyor ve en fazla destekçi bulan alan, koloni için yeni yuva olarak belirleniyor.

Şempanze topluluklarındaki alfa erkek ise çoğunlukla üreme hakkına sahip lider olarak öne çıkıyor.

Bu şempanzeler, gruptaki barışı sağlarken sosyal hiyerarşiyi de kurmuş oluyorlar. Liderler, elde ettikleri gücü korumak için çevrelerindeki potansiyel tehditlere karşı her zaman tetikte olmak zorundalar.

Ancak bazı şempanzeler güç yerine iyi ilişki kurmayı tercih edebiliyor. Yani boyut olarak daha küçük, uyumlu, saldırgan olmayan şempanzeler, lider seçiliyor.

Üç dikenli balıklar gibi bazı türler ise lider olarak en iyi görünümlü ve en sağlıklı balığı lider olarak seçiyor.

Fiziksel çekicilik, balıkların sağlıklı ve hayatta kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bir balık çekici bir lider belirlediğinde, diğerleri de bu balığı takip ediyor. Ayrıca sürü ne kadar büyükse, balıkların doğru lideri takip etme olasılığı o kadar yükseliyor.

Özetle hayvanlar, liderlerini bambaşka şeyleri ön planla tutarak seçerler. Sizce hangi lider seçimi en mantıklısı?

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