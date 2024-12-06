Hayvanlar ve insanlar, bazı açılardan çeşitli benzerliklere sahip olsalar da bazı açılardan da birbirlerinden oldukça farklıdır. Öyle ki bazı hayvanlar, insanlarda olmayan 4 farklı duyuya yani algılama yeteneğine sahiptir.

Hayvanların, insanlardan farklı olarak sahip oldukları duyular, onlara günlük yaşamlarında hayatta kalabilmeleri için bazı avantajlar sunar.

Peki bu avantajlar nelerdir?

Dişli balinalar, yarasalar ve bazı kara ve ağaçta yaşayan fareler, çevrelerinde gezinmek için ekolokasyon kullanırlar.

Yani bu hayvanlar, insan kulağı için tamamen duyulamayacak kadar yüksek frekanslı ya da çok tiz ses darbeleri yayarlar. Sonrasında bu seslerin ürettiği yankıları algılarlar. Onların ayırt edici beyin ve kulak adaptasyonları, bu hayvanların çevrelerinin üç boyutlu resimlerini oluşturmalarını sağlar.

Örneğin yarasalar, sesi toplayan ve ince, aşırı hassas kulak zarlarına yönlendiren kulak kapakçıklarına sahiptir. Onlar bu sayede yankılanma yeteneğini geliştirirler.

Bazı hayvanlar tarafından üretilen elektrik alanları tıpkı bir duyu gibi işlevseldir.

Örneğin elektrikli yılan balıkları ve bazı vatoz türleri, avlarını şok edebilecek hatta öldürebilecek kadar güçlü elektrik üreten kas hücrelerine sahiptir. Köpek balıkları gibi bazı balıklar ise avlarına ulaşmak için çok daha zayıf elektrik alanları kullanırlar.

Mesela bazı kurbağa türleri ve kemikli balıklar, vücutlarının her iki yanında çeşitli yanal çizgilere sahiptir. Bu yanal çizgiler deride, sudaki elektrik akımlarını algılayan bir dizi duyusal gözenek şeklindedir. Yani bazı hayvanlar, elektriksel duygu ismi verilen yeteneğe sahiplerdir.

Çukur engerekleri ve çıngıraklı yılanlar, gözlerini diğer omurgalı hayvanlar gibi gündüzleri görmek için kullanırlar.

Fakat bu sürüngenler geceleri, avlarını tespit etmek ve avlamak için kızılötesi duyu organlarını kullanırlar. Sahip oldukları kızılötesi gözler, kızılötesi radyasyon, ısıya duyarlı bir retinaya çarptığında çeşitli görüntüler oluşturan yapılardır.

Ayrıca kirpiler, karidesler ve kartallar, ultraviyole spektrumunun alt kısımınlarını da görebilirler. Biz insanların ise çıplak gözle kızılötesi veya ultraviyole ışığı görmeleri mümkün değildir. Ancak bu hayvanlar, kızılötesi ve ultraviyole görüşe sahiptir. Bu da onlara çeşitli avantajlar sağlar.

Tıpkı pusulaların insanları manyetik kuzeye yönlendirmesi gibi manyetik duyuya sahip hayvanlar da kendilerini belirli yönlerde yönlendirebilir ve uzun mesafeler kat edebilirler.

Çeşitli araştırmalar; köpek balıkları, bal arıları, vatozlar, deniz kaplumbağaları, göçmen kuşlar, somonlar, ton balıkları ve posta güvercinlerinin, manyetik duyulara sahip olduğunu gösterir.

Ancak bu hayvanların, dünyanın manyetik alanını nasıl algıladıklarına dair ayrıntılar henüz netleşmiş değildir. Fakat onların manyetik duygulara sahip olması yine de harikulade bir yetenektir.

İlginizi çekebilir: