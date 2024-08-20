Bazı Hayvanlar Gebeliklerini Nasıl Oluyor da İstedikleri Zaman Durdurup Sonrasında Devam Ettirebiliyor?

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İnsanlar çocuk sahibi olmak için nasıl ki şartların ve ortamın elverişli oluşunu bekliyorsa hayvanlar da bu süreç için aynı analizi yapabilme yeteneğine sahiptir. Ancak hayvanlar, bazı durumlarda ani ve istemsiz gebeliklerle karşılaşabilir.

Elverişsiz koşullarda gebe kalan bazı hayvanlar, şaşırtıcı bir şekilde bu süreci durdurma ve yeniden başlatma yeteneğine sahiptir.

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Aslında 130’dan fazla memeli türü, gebeliklerini durdurabilir.

fare

Foklar, fareler, geyikler, sıçanlar, kangurular, vizonlar, ayılar ve karıncayiyenler bu hayvanlar arasındadır. Bunu ne zaman yapabilecekleri ise birkaç faktöre bağlıdır. 

Hayvanlar, yenidoğanların ölmesi ve ebeveynlerinin yavrusuz kalması gibi durumlardan kaçınmak için doğum yaptıktan hemen sonra çiftleşmeyi tercih edebilir.

Bu durumda yenidoğan, annesinin sütünü emmeye başlar ve bu da yeni embriyoların büyümesinin durdurulmasını tetikler. Yavru kendi kendine bakabilecek kadar büyüdüğünde ise embriyolar tekrar büyümeye başlar ve gebelik devam eder.

Emzirme sonucu yumurtalık aktivitesinin bu şekilde baskılanması, domuz ve kedi gibi hayvanlarda görülebilir.

kanguru

Ayrıca hayvanlar, birden fazla kez çiftleşebilir. Fakat iklim koşulları, yavruları için güvenli olana kadar embriyolarının gelişmesini durdurabilir. Bu, yavruların gelişebilecekleri bir ortamda doğmalarını sağlar.

Eğer ebeveynin vücudu, bu ihtiyaçlardan herhangi birinin eksikliğini hissederse, embriyonun gelişimini durdurması için sinyal gönderir. Türe bağlı olarak embriyo rahme tutunabilir ve erişkin bir hayvan olma yolculuğu başlayabilir. 

Özetle hayvanlar bu iki sebepten dolayı gebeliklerini durdurup, şartlar uygun olduğunda devam ettirebilir

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