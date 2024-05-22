Erkek Zürafaların Çiftleşmeden Önce Dişinin İdrarını İçmesindeki Sebebi Öğrenince Bu Tuhaf Hareketlerine Hak Vereceksiniz!

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Erkek zürafaların, çiftleşmeden önce dişinin idrarını içmesinin ardındaki sebep ne olabilir?

Her hayvanın çeşitli çiftleşme ritüelleri var. Hatta kuşların yaptığı dans hareketleri çoğumuza komik geliyor.

Tamam dansı anlarız da, çiftleşeceği dişinin idrarını içmenin arkasında ne yatıyor? Bilimsel sebebini anlatalım.

Erkek zürafalar, hangi dişiyle çiftleşeceklerini böyle belirliyor.

Zürafalardaki feromon (aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal madde) algısı, burundansa ağızda çok daha güçlü. 

Bu ayırt edici anatomi, erkek zürafaların dişinin çiftleşmeye hazır olup olmadığı konusunda fikir edinmesine yardımcı oluyor. Dillerini idrar akıntısına sokarak hangi dişiyle çiftleşeceklerini belirlemeye çalışıyorlar.

Bu da onların sevgi dili.

zürafa

Erkekler dişileri koklayarak ve dürterek idrara çıkmaya teşvik ediyor. Dişi idrar yapacaksa önce arka bacak duruşunu genişletip sabit bir duruş belirliyor ve ardından idrarını yapıyor. Erkek, diliyle idrarı ağzında topluyor ve tadım testine başlayıp dişinin tabiri caizse azgınlık durumunu ölçüyor.

Buna benzer bir şekilde ceylanlar da çiftleşmek istedikleri zaman yerdeki idrar kalıntılarını yalayabiliyor. Kısacası her hayvanın, birbirinden benzersiz ve ilginç çiftleşme ritüelleri var!

Kaynaklar: Ifl Science, MDPI

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