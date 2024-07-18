Hayvanlar gebe kaldıklarında insanların aksine çok daha fazla yavru dünyaya getirir. Peki bu yavruların ikiz olma ihtimalinin olup olmadığını hiç düşündünüz mü?

Hayvan yavrularının çoğu birbirine oldukça fazla benzer. Sizce bu benzerliğin sebebi ikiz doğumlar olabilir mi?

Gelin, hayvanların ikiz doğurup doğuramadığına bakalım.

İkiz, aynı gebelikten doğan iki yavruya denir.

Yani tek bir sperm, tek bir yumurtayı döller ve bu yumurta iki ayrı hücreye bölünür. Sonrasında iki özdeş yavru oluşur. Bu yavrular aynı DNA’yı paylaşırlar ve bu sebeple ikizler, birbirinden ayırt edilemez.

Ayrıca ikizler kardeş de olabilir. Bu, iki ayrı yumurtanın aynı anda ayrı ayrı döllenmesiyle oluşur. Her ikizin anne ve babadan gelen kendi gen bütünü vardır. Bunlardan biri erkek diğeri ise kadın olabilir.

Kardeş ikizler, temelde herhangi bir kardeş grubu kadar benzerdir. Özetle kardeş ikizler ayrı ayrı döllenen iki yumurtadan oluşurken özdeş ikizler, iki embriyo oluşturmak için bölünen tek bir döllenmiş yumurtadan oluşur.

Örneğin bir köpek yalnızca iki yavru dünyaya getirdiyse bunlar genellikle ikiz olarak kabul edilir.

Ayrıca ikiz doğum en yaygın keçilerde görülür. Yine koyunlar sıklıkla ikiz doğurur ancak kuzularda bu durum pek yaygın değildir. 11 ila 12 ay hamile kalan atlar ve 9 ila 10 ay hamile kalan inekler genellikle bir tay veya bir buzağı doğurma eğilimindedir.

Fakat sığırlarda ikizler, doğum komplikasyonlarına ve hayatta kalma oranlarının azaldığı küçük buzağılara sebep olabilir. Benzer riskler, atların ikiz gebeliklerinde de görülür ve bu da kısrağa zarar verebilecek gebelik komplikasyonlara ve zayıf tayların doğumuna yol açabilir.

Özetle hayvanlar da tıpkı insanlar gibi ikiz doğum gerçekleştirebilir. Ancak bu durum onlarda bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirir.

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