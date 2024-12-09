Kediler bazen, hafif hafif gelen bir motor sesi gibi mırlıyor. Bu şirin iletişim şekli için ne yapıyorlar da böyle bir ses çıkıyor? Bilimin ışığında anlattık.

Kediler, birkaç günlük olduklarında mırıldanmaya başlıyor. Siz de bir kediyi okşadığınızda “mırrr” ya da “grrr” diye bir sesin gelmeye başladığını muhtemelen duymuşsunuzdur.

Kediler bu sesi çıkardıklarında, mutlu olduklarını anlarız. Ancak hiç düşündünüz mü, bu sesi tam olarak nasıl çıkarıyorlar?

Kediler mırlama sesini nasıl çıkarıyor?

Aslında kedilerin bu sesi nasıl çıkardığı, uzun yıllar boyunca tartışma konusu oldu. Önceden; oksijensiz kanı, kalbin sağ tarafına taşıyan bir damar olan inferior vena kavaya akan kanla bağlantılı olduğu tahmin ediliyordu.

Fakat araştırmalar arttıkça mırlamanın, kedilerin gırtlağının içerisinde yer alan kaslardan gelebileceğini ortaya çıktı.

Titreşimler, mırıldamayı ortaya çıkarıyor.

Kediler mırladığı esnada glottisleri (ses telleri aralarındaki boşluk ve bunları hareket ettiren kıkırdaklardan oluşan gırtlağın içindeki orta bölge) genişliyor ve daralıyor. Gırtlağın ses tellerini çevreleyen kısmı, kedi her nefes aldığında titreşiyor ve sonucunda mırlama duyuyoruz.

Bu sesi neyin tetiklediğine dair ise hâlâ kesin bir kanıya varılamadı!

Evet, mırlama sesinin nasıl çıktığını anladık ancak tam olarak nasıl bir tetiklenmeyle bu sesin resmen “aktive olduğunu” bilmiyoruz. Tahmin edilene göre, kedilerin beyninde net bir amacı olmayan bir nöral bölgenin tetiklenmesiyle mırılanma sesi çıkıyor olabilir.

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