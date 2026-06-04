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Haziran 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Açıklandı: 2,4 Milyon TL'ye Junior Elettrica!

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Alfa Romeo’nun Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Güncel listede Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale modelleri yer alıyor. Markanın en erişilebilir modeli 2.474.300 TL fiyatlı Junior Elettrica olurken, Tonale tarafında hibrit ve dizel seçenekler dikkat çekiyor.

Haziran 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Açıklandı: 2,4 Milyon TL'ye Junior Elettrica!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Alfa Romeo, Haziran 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın listesinde Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Alfa Romeo’nun Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor-donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon bilgilerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Açıklandı: 2,4 Milyon TL'ye Junior Elettrica!
Alfa Romeo Junior Elettrica
Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Junior Elettrica 2.474.300 TL -
Junior Ibrida 2.668.200 TL -
Tonale 3.296.200 TL -

Junior Elettrica fiyatları - Haziran 2026

Alfa Romeo Junior Elettrica

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik 2.474.300 TL -

Junior Elettrica, Alfa Romeo’nun elektrikli ürün gamındaki kompakt modeli olarak listede yer alıyor. Elektrikli motor yapısı ve otomatik şanzımanıyla şehir içi kullanımda sessiz, pratik ve modern bir seçenek arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Junior Ibrida fiyatları - Haziran 2026

Alfa Romeo Junior Ibrida

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik 2.668.200 TL -

Junior Ibrida, hibrit motor seçeneğiyle Junior ailesinde elektrikli versiyona alternatif oluşturuyor. Kompakt gövde yapısı ve otomatik şanzımanıyla günlük kullanıma uygun bir karakter sunan model, Alfa Romeo ürün gamının giriş seviyesinde konumlanıyor.

Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Tonale fiyatları - Haziran 2026

Alfa Romeo Tonale

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit Speciale DCT 3.727.000 TL -
Dizel Ti DCT 3.296.200 TL -

Tonale, Alfa Romeo’nun SUV sınıfındaki temsilcisi olarak hibrit ve dizel motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Daha yüksek sürüş pozisyonu, kompakt SUV yapısı ve otomatik şanzıman seçenekleriyle günlük kullanım ve uzun yol beklentilerini birlikte karşılamayı hedefliyor.

Tonale opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Alfa Romeo Türkiye

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