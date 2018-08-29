HBO, +18 İçerikli Film ve Dizilerinin Fişini Çekti

Premium kablolu TV hizmeti veren HBO, bugün yaptığı bir açıklamayla erotik film ve dizilerin artık yayın akışlarında yer almayacağını belirtti.

LA Times'ta bugün yayınlanan haberler birlikte, HBO'nun +18 film ve dizilerin yapımını ve yayınını tamamen bitirdiği açıklandı. Geçtiğimiz haziran ayında AT&T bünyesine katıldıktan sonra böyle bir karar alması beklenen HBO'nun vedası, beklenenden önce oldu.

Uzunca süredir yayın hayatına devam eden Real Sex ve Taxicab Confessions gibi serilerin de fişinin çekileceği bu kararla, artık hiçbir HBO kanalında veya yayın platformunda bu tür yapımlar yer almayacak.

HBO, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son birkaç yıldır HBO, gece yayınlanan 'adult' içeriklerini yavaş yavaş yayından çekiyordu. Diğer program türlerine ciddi bir rağbet olmasına karşın artık bu tür içerikler fazla ilgi çekmiyordu. Bunun muhtemel sebebi de bu tür içeriklere artık her yerden erişebiliyor olmanız."